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محامٍ ينتصر على "كورونا" في مستشفى تطوان
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:43
سجل المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، اليوم، حالة شفاء جديدة من فيروس "كوفيد-19".
ويتعلق الأمر، بحسب مصدر هسبريس، بالمحامي (ح.ح)، الذي أعلن رسميا عن شفائه من الفيروس، بعد إخضاعه لتحليلين مخبريين جاءت نتائجهما سلبية، ومن المنتظر أن يغادر محامي تطوان المركز الاستشفائي ليلة اليوم.
جدير بالذكر أن المحامي المذكور أعلن عن شفائه من فيروس "كورونا"، عقب تفاعله مع البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة، وكتب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "انتصرت".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - اخوكم الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:02
الحمد لله على السلامة أخي الكريم، العقبى لجميع المرضى بإذن الله
2 - كورونا 19 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:03
نعم تستحق البراءة...لكونك تدافع عن حقوق العباد
3 - مواطن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:17
لقد شفي باذن الله. وجب شكر الله و الحمد لله. ذلك فضل من الله.
4 - richi الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:21
على سلامتك يا سيدي ولكن يجب عليك مراجعة نفسك .
5 - عبدالحق الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:23
السلام عليكم ,,, يا اخي حبيب الحمد لله الذي عافك و نرجوه الشفاء و العافية لكل سقيم . يا اخي لا تقل انتصرت بل اشكر الله الذي له كل الفضل و اشكر كل من ساندك في محنتك و اجعلها فرصة العمر التي قد لا تتكرر من اجل مراجعة الذات و المعتقدات
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