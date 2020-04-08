محامٍ ينتصر على "كورونا" في مستشفى تطوان‬

أيوب صدور من تطوان

سجل المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، اليوم، حالة شفاء جديدة من فيروس "كوفيد-19".

ويتعلق الأمر، بحسب مصدر هسبريس، بالمحامي (ح.ح)، الذي أعلن رسميا عن شفائه من الفيروس، بعد إخضاعه لتحليلين مخبريين جاءت نتائجهما سلبية، ومن المنتظر أن يغادر محامي تطوان المركز الاستشفائي ليلة اليوم.

جدير بالذكر أن المحامي المذكور أعلن عن شفائه من فيروس "كورونا"، عقب تفاعله مع البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة، وكتب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "انتصرت".