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الرئيسية | جهات | إصابة جنديين بفيروس "كورونا" في مدينة الداخلة

إصابة جنديين بفيروس "كورونا" في مدينة الداخلة

إصابة جنديين بفيروس "كورونا" في مدينة الداخلة
هسبريس من الداخلة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:05

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر موثوق، أن الحالتين المسجلتين بجهة الداخلة وادي الذهب، لها علاقة بجنديين اثنين جاءت تحليلاتهما المخبرية إيجابية.

وأكد المصدر الطبي أن المصابين بفيروس "كوفيد-19"، يرقدان حاليا بالمستشفى العسكري بالداخلة، وحالتهما مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح للجريدة، أن "المخالطين للجنديين لا علاقة لهم بالمدنيين بجهة الداخلة وادي الذهب"، لافتا إلى أن "الممرضة المدنية الوحيدة، التي أخضعت للحجر الصحي وكانت محل اشتباه، جاءت تحليلاتها سلبية".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غالي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:28
نتمنى لهم الشفاء ولجميع المسلمين اينما كانوا المرجوا الالتزام بالحجر الصحي
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2 - bensaid الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:29
أسأل السيد الوالي, كيف عاد الجندي المصاب إلى مدينة الداخلة العزيزة دون تطبيق الحجر الصحي عليه? و من بتحمل المسؤولية? يا ربي يجاوب شي واحد.
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