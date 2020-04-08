إصابة جنديين بفيروس "كورونا" في مدينة الداخلة

هسبريس من الداخلة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر موثوق، أن الحالتين المسجلتين بجهة الداخلة وادي الذهب، لها علاقة بجنديين اثنين جاءت تحليلاتهما المخبرية إيجابية.

وأكد المصدر الطبي أن المصابين بفيروس "كوفيد-19"، يرقدان حاليا بالمستشفى العسكري بالداخلة، وحالتهما مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح للجريدة، أن "المخالطين للجنديين لا علاقة لهم بالمدنيين بجهة الداخلة وادي الذهب"، لافتا إلى أن "الممرضة المدنية الوحيدة، التي أخضعت للحجر الصحي وكانت محل اشتباه، جاءت تحليلاتها سلبية".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.