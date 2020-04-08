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كُتّاب وآراء
النّاظور تسجّل إصابتين جديدتين بـ"كوفيد-19"
أسفرتْ نتائج التّحاليل المخبرية التي أُجريت، في وقت سابق، لأشخاص مخالطين على مستوى إقليم النّاظور، عن تسجيل إصابتين جديدتين، مساء الأربعاء، بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وارتفعت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19" بالإقليم إلى 24 حالة مؤكّدة، موزّعة على جماعات النّاظور وسلوان وزايو وبوعرك.
وما زالت إدارة المستشفى الإقليمي الحسني بالنّاظور، تنتظر نتائج تحاليل مخبرية أُجريت لحوالي 50 فردًا مشتبها في إصابتهم بالفيروس من مخالطي الحالات الأولى.
وأكّد مصدرٌ داخل مستشفى الحسني، أن الوضعية الصحية للحالات المسجّلة بالنّاظور مستقرّة ولا تدعو للقلق، فيما تتماثل الحالة الأولى، المتعلّقة بمهاجر بالديار الفرنسية المسجّلة قبل أزيد من أسبوعين بسلوان، للشفاء، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى في أقرب وقتٍ، بعد التأكد التّام من خلوّ جسده من الفيروس.