24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية (5.00)

  2. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  3. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  4. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

  5. جمعية حقوقية ترفض أحكام القضاء في خنيفرة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نتائج مخبرية تبعد شبح كورونا عن مدينة مارتيل

نتائج مخبرية تبعد شبح كورونا عن مدينة مارتيل

نتائج مخبرية تبعد شبح كورونا عن مدينة مارتيل
جمال سماحي من تطوان
الخميس 09 أبريل 2020 - 07:31

أبعدت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لثلاثة أشخاص من أسرة واحدة تنحدر من مارتيل، شبح فيروس "كورونا" المستجد عن المدينة الساحلية، التي لا تزال تحافظ على خلوها من أية إصابة إلى حدود اليوم.

مصدر مطلع أفاد أن الحالات الثلاث تعود لأب يشتغل سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، واثنين من أبنائه، كانوا قد أدخلوا المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بتطوان، قبل يومين، عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية، التي ظهرت مساء اليوم الأربعاء، خلوهم من الفيروس.

وبهذه النتيجة السلبية، تحافظ عمالة المضيق الفنيدق على استقرار عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، في حالتين تخصان رجلا وزوجته، ينحدران من مدينة المضيق، مازالا يخضعان للعلاج بالمركز الاستشفائي بتطوان.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.