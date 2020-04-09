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كُتّاب وآراء
نتائج مخبرية تبعد شبح كورونا عن مدينة مارتيل
أبعدت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لثلاثة أشخاص من أسرة واحدة تنحدر من مارتيل، شبح فيروس "كورونا" المستجد عن المدينة الساحلية، التي لا تزال تحافظ على خلوها من أية إصابة إلى حدود اليوم.
مصدر مطلع أفاد أن الحالات الثلاث تعود لأب يشتغل سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، واثنين من أبنائه، كانوا قد أدخلوا المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بتطوان، قبل يومين، عقب الاشتباه في إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية، التي ظهرت مساء اليوم الأربعاء، خلوهم من الفيروس.
وبهذه النتيجة السلبية، تحافظ عمالة المضيق الفنيدق على استقرار عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، في حالتين تخصان رجلا وزوجته، ينحدران من مدينة المضيق، مازالا يخضعان للعلاج بالمركز الاستشفائي بتطوان.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.