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كُتّاب وآراء
عدد المتعافين من كورونا يصل 20 بمشفى مكناس
غادر شخصان مستشفى سيدي سعيد بمكناس، مساء الأربعاء، الذي كانا يخضعان به للعلاج من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تماثلهما للشفاء التام، بحسب ما أكدته التحاليل المخبرية.
وووفق ما أورده مصدر طبي لهسبريس، فإن الأمر يتعلق برجل وامرأة يبلغان من العمر أزيد من 69 سنة، مشيرا إلى أن حالتين أخريتين تماثلتا للشفاء أمس الثلاثاء، وتخصان رجلين يتجاوزان من العمر 60 سنة.
وبهذه الدفعة من المتعافين، يرتفع مجموع عدد الحالات المتماثلة للشفاء من عدوى فيروس "كوفيد-19" بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 20 حالة من أصل 97 حالة متعافية على الصعيد الوطني، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة لمعطيات الحالة الوبائية ببلادنا.
يذكر أن مدينة مكناس تعد الأكثر تضررا من الإصابة بعدوى وباء "كورونا" المستجد على صعيد جهة فاس مكناس، باستحواذها على 61 إصابة من أصل 161 حالة مؤكدة بالجهة، وفق آخر معطيات رسمية متعلقة بالحالة الوبائية بالجهة.