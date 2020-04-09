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الرئيسية | جهات | حالات الشفاء من "كورونا" تصل إلى 22 بجهة فاس

حالات الشفاء من "كورونا" تصل إلى 22 بجهة فاس

حالات الشفاء من "كورونا" تصل إلى 22 بجهة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 09 أبريل 2020 - 01:25

وفق معطيات إحصائية رسمية تتعلق بالحالة الوبائية بجهة فاس مكناس إلى غاية السادسة من مساء الأربعاء، فإن مجموع حالات الشفاء المسجلة بجهة فاس مكناس ككل، منذ تفشي وباء "كورونا" المستجد، بلغ ما مجموعه 22 حالة، مقابل تسجيل 16 حالة وفاة، من أصل ما مجموعه 161 حالة إصابة مؤكدة.

ووفق ما أوردته لهسبريس المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، فإن عمالة مكناس تأتي في المرتبة الأولى من حيث مجموع الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19" على صعيد هذه الجهة؛ بتسجيلها 61 حالة إصابة مؤكدة.

وتلي العاصمة الإسماعيلية من حيث مجموع الإصابات بالوباء ذاته مدينة فاس بـ55 حالة مؤكدة، متبوعة بإقليم تازة بـ24 إصابة مؤكدة، بينما سُجل بإقليم إفران إلى غاية الفترة المذكورة 12 حالة، وصفرو 8 حالات، مقابل حالة واحدة مسجلة بإقليم تاونات.

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1 - Simohammed الخميس 09 أبريل 2020 - 02:08
اݣلس أبندم في الدار.ااشغل حمض
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2 - المستعين بالله الخميس 09 أبريل 2020 - 02:09
الله يحد الباس، نتمناو من الله هاد الأرقام تعرف منحى تنازلي في جميع الجهات، ونسمعوا زيادة حالات الشفاء انشاء الله، الحقيقه انه فين ما تصاب شي واحد فالمغرب عامة كيبقى فينا الحال، الحمد لله على القدر خيره وشره
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3 - الفرصة جوجو الخميس 09 أبريل 2020 - 02:10
الله يخفض بلدنا الحبيب من كل مكروه وبلاد العالم أجمعين يارب
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4 - فاطمة الزهراء الخميس 09 أبريل 2020 - 02:18
الللهم انا نسالك اللطف كمتمناو ربي يهز علينا هد الوباء باش نصلو تراويح
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