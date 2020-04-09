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كُتّاب وآراء
حالات الشفاء من "كورونا" تصل إلى 22 بجهة فاس
وفق معطيات إحصائية رسمية تتعلق بالحالة الوبائية بجهة فاس مكناس إلى غاية السادسة من مساء الأربعاء، فإن مجموع حالات الشفاء المسجلة بجهة فاس مكناس ككل، منذ تفشي وباء "كورونا" المستجد، بلغ ما مجموعه 22 حالة، مقابل تسجيل 16 حالة وفاة، من أصل ما مجموعه 161 حالة إصابة مؤكدة.
ووفق ما أوردته لهسبريس المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، فإن عمالة مكناس تأتي في المرتبة الأولى من حيث مجموع الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19" على صعيد هذه الجهة؛ بتسجيلها 61 حالة إصابة مؤكدة.
وتلي العاصمة الإسماعيلية من حيث مجموع الإصابات بالوباء ذاته مدينة فاس بـ55 حالة مؤكدة، متبوعة بإقليم تازة بـ24 إصابة مؤكدة، بينما سُجل بإقليم إفران إلى غاية الفترة المذكورة 12 حالة، وصفرو 8 حالات، مقابل حالة واحدة مسجلة بإقليم تاونات.