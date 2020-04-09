تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" في ميدلت

محمد ايت حساين

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 50 حالة بمدينة الريش في إقليم ميدلت، ليل الأربعاء، للكشف عن وباء "كورونا" المستجد، أن ست حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بين الريش وجماعة أموكر بدائرة إملشيل إلى 33 حالة من عائلة واحدة.

وبعد إجراء هذا الاختبار، أثبتت التحاليل المخبرية أن 44 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء، وفق إفادة مصادر مسؤولة، التي أوضحت أن عينات 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى الرباط لإخضاعها للتحاليل المخبرية من أجل التأكد من خلوها من المرض أو عكس ذلك.

وبتسجيل الحالات الجديدة بالريش، بلغ مجموع الحالات المؤكدة بجهة درعة تافيلالت 67 حالة إصابة؛ منها 33 بإقليم ميدلت، و25 بإقليم ورزازات، و5 بإقليم الرشيدية، و3 بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

يذكر أن أول حالة أصيبت بهذا المرض بمدينة الريش والتي انتقل منها الفيروس إلى العشرات من أفراد عائلتها، تعافت وغادرت المستشفى مساء أمس الأربعاء، لتكون أول حالة شفاء بجهة درعة تافيلالت.