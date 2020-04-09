الشفاء من كورونا يصل إلى 8 حالات بجهة طنجة

أيوب صدور من تطوان

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم الخميس، 111 حالة مثبتة مخبريا.

وتبعا للمديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة فقد جرى استبعاد 635 شخصا، بعد إخضاعهم للتحاليل المخبرية، إذ تم تأكيد خلوهم من "كوفيد 19".

وفي المقابل، قال المصدر ذاته إن 8 أشخاص تعافوا نهائيا وغادروا المراكز الاستشفائية، في وقت لقي فيه 9 أشخاص حتفهم متأثرين بمضاعفات الفيروس المستجد.