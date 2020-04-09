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الشفاء من كورونا يصل إلى 8 حالات بجهة طنجة
الخميس 09 أبريل 2020 - 13:08
بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم الخميس، 111 حالة مثبتة مخبريا.
وتبعا للمديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة فقد جرى استبعاد 635 شخصا، بعد إخضاعهم للتحاليل المخبرية، إذ تم تأكيد خلوهم من "كوفيد 19".
وفي المقابل، قال المصدر ذاته إن 8 أشخاص تعافوا نهائيا وغادروا المراكز الاستشفائية، في وقت لقي فيه 9 أشخاص حتفهم متأثرين بمضاعفات الفيروس المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - oujdi الخميس 09 أبريل 2020 - 13:35
je prie hespress de nous donner des informations de notre région à savoir l'oriental. merci
2 - مغربي حتى النخاع الخميس 09 أبريل 2020 - 13:35
المرجو من وزارة الصحة اعتماد اختبارات كشف حاملي الفيروس على نطاق واسع، ودلك باخضاع المخالطيين المحتمليين الى تحليلة جماعية اي انه يمكن مثلا ادا تم جرد 20 شخص مخالط لاحد المصابين المتاكد اصابته الى اخد عينات لعابهم ووضعها في انبوب واحد، كأنه شخص واحد ادا كانت النتيجة سلبية فهم كلهم اي 20 شخص لا يحملون فيروس، ادا كانت النتيجة سلبية عند دلك يقومون بتحليلتين 10 اشخاص في كل تحليلة، ادا كانت احدا المجموعات سلبية يتم استبعادها اما الاخرى فيتم تفسيمها الى 5 اشخاص وهكدا حتى يتم السيطرة على الحالات، هدا مجرد اقتراح متواضع، لا ادري ان كان تقنيا ممكنا. شكرا.
3 - خبيير الخميس 09 أبريل 2020 - 13:51
حسب الخبراء المغاربة وتوقعاتهم فإن المغرب بتطبيقه عدة إجراءات مند الأسبوع الأول من إنتشار فيروس كورونا فانه تجنب اكثر من 5000 حالة وفاة وبالتالي فان المغرب سيصل في اواخر ابريل الى 800 وفاة فالرقم سيرتفع في هاده الاساليع ب30 وفاة يوميا ليصل 800 فربما الاعلان عنها جاء متأخرا لعدم نشر الدعر والخوف وهو بمثابة تنبييه ان الفيروس قد بدأ في الانقراض ولا وجود له سوى في الحالات المحتملة
4 - مولاي موحند الخميس 09 أبريل 2020 - 13:59
الحالات مخالطة في طنحة صعيبة , الناس مازال تتجول في اسواق حومة شوك و مغوغة الكبيرة و الصغيرة و سوق فندق الشجرة بدون احتياطات و الجماعة طنحة عليها بعد قضاء علئ كورونا عليها بخلق مكتبات تربوية لتوعية المواطنين و فتح فضاءات لندوات و اللقاءات في احياء هامشية , و لما لا اطلاق اداعات الاحياء مصغر تشتغل على دبدبات صغيرة خاصة بتوعية وارشادات
5 - Brayk الخميس 09 أبريل 2020 - 14:03
Il faut savoir que la majorité des cas guérissent sans intervention medicale apres 2 à 4 semaines.
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