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كُتّاب وآراء
وزارة العدل تقتني كمامات للقضاة وموظفي المحاكم
أعلنت وزارة العدل أنها قامت باقتناء 100.000 كمامة واقية، وشرعت في توزيعها على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، حيث يتم تسليمها للمسؤولين القضائيين والإداريين من أجل توزيعها على القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم، حسب الحاجيات والمتطلبات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن ذلك يدخل في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفعيلا لقرار السلطات الحكومية بشأن إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، موضوع البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وفي السياق نفسه أكدت الوزارة أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم مستمرة، موردة أنه إلى غاية يوم 08 أبريل تم تعقيم كل محاكم المملكة، وأن هذه العملية ستستمر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية كلما دعت الضرورة والحاجة.
وجددت وزارة العدل التزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء والانخراط في الإستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مشددة على أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم.
وثمن البلاغ عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
C’est qui demain les 100 personnes qui vont avoir le virus
Et bien tout simplement ceux ou celles qui défis les forces de l’ordre le pb c’est ce que en général ce leur parents ou leur grand parents qui vont se trouver à l’hôpital
Rentrez chez vous rentrez on ne le dit jamais assez et que les malades des droits de l’homme la boucle un peu
Les droits de l’homme n’ont pas réagi de ce que a fait le Roi Mohamed Six et son gouvernement et même ceux ou celles qu’on ont cotisé pour apporter de l’aide aux gens on les a pas entendu
On les a entendu uniquement quand les forces de l’orde commence à appliquer la loi avec un peu sérénités contre ceux et celles qui ne comprennent pas le danger
Laissez les forces de l’orde font leur travail
Je demande aux familles de ne pas laisser leur enfants dehors