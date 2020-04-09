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الرئيسية | جهات | عدد المتعافين من كورونا بسبتة يصل إلى 12 حالة

عدد المتعافين من كورونا بسبتة يصل إلى 12 حالة

عدد المتعافين من كورونا بسبتة يصل إلى 12 حالة
جمال سماحي من تطوان
الخميس 09 أبريل 2020 - 18:05

كشفت السلطات الصحية بسبتة المحتلة، اليوم الخميس، تماثل أربع حالات جديدة للشفاء من كوفيد-19، وارتفاع الحصيلة المؤقتة لعدد المصابين بالفيروس في المدينة إلى 87 حالة، بعدما جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لثلاث حالات كان مشتبها في إصابتها بالفيروس إيجابية.

ووفق ما أوردته صحيفة "إلفارو دي سيوتا" المحلية، استنادا إلى تقرير المعهد الوطني للإدارة الصحية، فإن "من بين 87 مصابا بكوفيد-19 بسبتة تماثلت 12 حالة للشفاء إلى اليوم، فيما يواصل 69 شخصا العلاج ضمن إجراء العزل الصحي المنزلي".

وأورد المصدر الإعلامي ذاته أن "هناك حالتين ترقدان بالمستشفى الجامعي للمدينة، إحداهما تخضع للعزل الصحي تحت المراقبة الطبية، فيما تتواجد الأخرى بوحدة العناية المركزة، مع تسجيل 4 وفيات إلى حدود اليوم".

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1 - مروان نيال الخميس 09 أبريل 2020 - 18:15
الحمد الله على السلامة والصحة والعافية الجميع المرضى
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