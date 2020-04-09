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إدارة "ابن زهر" تتفاعل مع مطالب تقنيي الأشعة

إدارة "ابن زهر" تتفاعل مع مطالب تقنيي الأشعة
إبراهيم مغراوي
الخميس 09 أبريل 2020 - 18:55

وجه تقنيو الأشعة بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش رسالة إلى مدير هذه المؤسسة الصحية من أجل توفير مستلزمات الوقاية والحماية.

وجاء في هذه الرسالة: "نشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة "كوفيد19"، وعلى اتصال شبه دائم مع مرضى "كورونا"، والحالات المشكوك في إصابتها؛ كما سجلت إصابات عشرات الأطر الصحية، وضعوا تحت العزل الصحي".

وزادت الوثيقة المذيلة بعدة توقيعات: "لذا ندعوكم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المزيد من مستلزمات الوقاية والحماية الضرورية لنا في هذه الجائحة الوبائية وبالعدد الكافي".

مدير مستشفى ابن زهر بمراكش، مولاي لكبير مسيامري، أوضح في تصريح لهسبريس أن "الإدارة كانت تتوفر على بعض الوسائل والمواد، ومع القرار الأخير لوزارة الصحة بمناسبة وباء "كوفيد19"، بدأنا نتعامل مع ما هو متوفر بشكل عقلاني تحسبا لكل طارئ".

وأضاف المدير ذاته: "بعد توصل إدارة المستشفى بكمية كبيرة من هذه الوسائل والمواد، أعطيت تعليماتي للممرض الرئيس لتمكين كل تقني وطبيب على حدة من مستلزمات العمل، حفاظا على سلامة هذه الفئة التي تؤدي إلى جانب جميع الأطقم الطبية والصحية والإداريين وعمال المطبخ والنظافة، مجهودا جبارا لخدمة المرضى وكذا المصابين بوباء 'كوفيد19'".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - lacel الخميس 09 أبريل 2020 - 19:55
التقشف في جميع الادارات هو سباب هاد الكارتة لو استمر الحال كما هو سنسقط في الكارتة العظمى لا قدر الله كفى من الاستهتار بصحة الكوادر الطبية التي تفني حياتها في الدراسة و التدرب قبل التخرج . كفى من العبت و اعطيو للعسكر الابيض سلاحا يحارب به من اجل القسم الدي اداه .
#الله_يحد_الباس .
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