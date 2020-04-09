ورزازات.. إغلاق المحلات التجارية يبدأ في 3 زوالا

محمد ايت حساين

شرعت السلطات المحلية بمدينة ورزازات، في تحسيس وإخبار ساكنة المدينة أن جميع المحلات التجارية والوحدات الإنتاجية والخدماتية المسموح بفتحها خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، ستُغلق ابتداء من السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال بدل الساعة السادسة المعمول بها حاليا.

ويأتي هذا القرار المتخذ من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي للمدينة، في إطار المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء "كورونا"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بحسب مصدر مسؤول بمدينة ورزازات.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع المحلات التجارية بدون استثناء ستُغلق ابتداء من يوم السبت المقبل في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، مشيرا إلى أنه على المواطنين الالتزام بهذا القرار الجديد للتصدي لوباء "كورونا" المستجد، الذي أصيب شخصا بإقليم ورزازات، وتسبب في وفاة مسن في عقده الثامن.

وكشف المصدر نفسه، أن تنفيذ هذا القرار يعهد إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني وباقي المصالح المتدخلة، كل في دائرة اختصاصه، مشيرا إلى أن الجميع مجند من أجل تجاوز هذه المرحلة، وعلى التجار احترام مواقيت الفتح والإغلاق الجديدة التي سيتم العمل بها.