جماعة في إقليم الحسيمة تتبرّع لصندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

يستمرّ الانخراط المجتمعي من أجل مواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ، بمساهمة جماعة سيدي بوزينب بإقليم الحسيمة في دعم صندوق "كورونا".

وقرر عبد الكريم اشوراغ، رئيس جماعة سيدي بوزينب بإقليم الحسيمة، ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم، وكاتب المجلس ونائبه، تفويت تعويضاتهم لشهر أبريل الجاري للصندوق الخاص بتدبير الجائحة.

وقرّر المجلس، في اجتماع سابق، تخصيص 150 ألف درهم من ميزانية الجماعة لشراء المواد الغذائية للساكنة، تماشيا مع التعليمات الملكية. كما قرر، وَفق بيان للجماعة، "تعقيم مختلف المرافق العمومية والأزقة والشوارع بتنسيق تام مع السلطة المحلية".

ونظّم هذا الاجتماع، حسب البيان ذاته، إثرَ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و"مساهمة في مكافحة هذه الجائحة العالمية وتداعياتها، ومتابعة أحوال الساكنة وتلبية مطالبها".

كما ثمن أعضاء المجلس، حَسَبَ المصدر نفسه، "المبادرة الملكية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كوفيد-19"، والمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والصحية والأمنية وعمال النظافة لمكافحة الوباء، وروح المسؤولية التي أبان عنها المواطنون وتفاعلهم الإيجابي مع حالة الطوارئ الصحية خدمة للصحة العامة".