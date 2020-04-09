تحاليل سلبية تبعد كورونا عن مصحة خاصة بتطوان‬

أيوب صدور من تطوان

تنفست إدارة مصحة خاصة بمدينة تطوان الصعداء، بعدما جاءت التحاليل المخبرية، التي أخضع لها طبيب اختصاصي في التخدير والإنعاش اشتُبه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية.

ووفق مصدر مسؤول، فقد جاءت نتائج الإطار الطبي مطمئنة ولا تحمل فيروس "كوفيد-19، مشيرا إلى أنه احتُفظ بالطبيب المعني في غرفة معزولة، بعدما بدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين بالفيروس.

في سياق متصل، وبحسب مصادر مطلعة، فمن المنتظر أن يغادر عدد من المصابين الذين يخضعون للعلاج قريبا المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، بعدما جاءت النتائج الأولية سلبية، في انتظار إخضاعهم لتحليل ثان قبل السماح لهم بالمغادرة.