24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأطباء يطالبون "الصحة" بتعويض ضحايا كورونا عن حوادث الشغل
- مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا
- مساعدات لأسر بقصبة تادلة
- شفاء أول حالة من فيروس كورونا بمدينة خريبكة
- سفارة إسبانيا تنفي مصادرة مدريد لأدوية "كورونا" موجهة إلى المغرب
شباب مغاربة ينجحون في صناعة جهاز لتقوية التنفس الاصطناعي (5.00)
وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام (5.00)
هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" (5.00)
- الرباط ترفض السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (233)
- مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي - (196)
- هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" - (140)
- المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (130)
- هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟ - (121)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحاليل سلبية تبعد كورونا عن مصحة خاصة بتطوان
تنفست إدارة مصحة خاصة بمدينة تطوان الصعداء، بعدما جاءت التحاليل المخبرية، التي أخضع لها طبيب اختصاصي في التخدير والإنعاش اشتُبه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية.
ووفق مصدر مسؤول، فقد جاءت نتائج الإطار الطبي مطمئنة ولا تحمل فيروس "كوفيد-19، مشيرا إلى أنه احتُفظ بالطبيب المعني في غرفة معزولة، بعدما بدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين بالفيروس.
في سياق متصل، وبحسب مصادر مطلعة، فمن المنتظر أن يغادر عدد من المصابين الذين يخضعون للعلاج قريبا المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، بعدما جاءت النتائج الأولية سلبية، في انتظار إخضاعهم لتحليل ثان قبل السماح لهم بالمغادرة.