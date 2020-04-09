جماعة مارتيل تقلص ساعات عمل المحلات التجارية

أيوب صدور من تطوان

قلصت جماعة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، ساعات عمل المخبزات ومحلات بيع الحلويات ومحلات البقالة العامة وباقي الأسواق التجارية، بما فيها أسواق القرب وسوق السمك ومحلات الجزارة، من خلال اعتماد توقيت جديد، والإغلاق في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.

بلاغ صادر عن الجماعة الترابية ذاتها، أوضح أن هذا القرار يهم جميع المحلات التجارية والأسواق بدون استثناء، داعيا إلى ضرورة الالتزام من أجل تجاوز هذه المرحلة، وعلى التجار احترام مواقيت الفتح المحددة في السابعة صباحا، على أن يغلقوا أبواب البيع عند الثالثة بعد الزوال.

ويأتي هذا القرار المتخذ، في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كل مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بحسب مصدر مسؤول بمدينة مرتيل.

وكشف المصدر نفسه، أن تنفيذ هذا القرار يعهد إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية وباقي المصالح المتدخلة بمدينة مارتيل، كل في مجال اختصاصه.