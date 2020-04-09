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الرئيسية | جهات | جماعة مارتيل تقلص ساعات عمل المحلات التجارية

جماعة مارتيل تقلص ساعات عمل المحلات التجارية

جماعة مارتيل تقلص ساعات عمل المحلات التجارية
أيوب صدور من تطوان
الخميس 09 أبريل 2020 - 23:20

قلصت جماعة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، ساعات عمل المخبزات ومحلات بيع الحلويات ومحلات البقالة العامة وباقي الأسواق التجارية، بما فيها أسواق القرب وسوق السمك ومحلات الجزارة، من خلال اعتماد توقيت جديد، والإغلاق في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.

بلاغ صادر عن الجماعة الترابية ذاتها، أوضح أن هذا القرار يهم جميع المحلات التجارية والأسواق بدون استثناء، داعيا إلى ضرورة الالتزام من أجل تجاوز هذه المرحلة، وعلى التجار احترام مواقيت الفتح المحددة في السابعة صباحا، على أن يغلقوا أبواب البيع عند الثالثة بعد الزوال.

ويأتي هذا القرار المتخذ، في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كل مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بحسب مصدر مسؤول بمدينة مرتيل.

وكشف المصدر نفسه، أن تنفيذ هذا القرار يعهد إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية وباقي المصالح المتدخلة بمدينة مارتيل، كل في مجال اختصاصه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - salem belkacem. الخميس 09 أبريل 2020 - 23:27
نتمنى أن يشمل هذا التوقيت عمالة الجديدة
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2 - المدرس الخميس 09 أبريل 2020 - 23:29
لست مع تقليص ساعات التبضع, فهذا يخلق التجمهر امام محلات البقالة, و بدالك نقل العدوى.
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3 - الإشاعة امست حقيقة الخميس 09 أبريل 2020 - 23:30
بعد ورزازات. هاهي مارتيل تقر نفس التوقيت. الإغلاق مع الثالثة زوالا.. وقد تتبعها كل المدنو رمضان على الأبواب ان شاء الله والكل يعرف ان جل المغاربة عاطلون عن العمل اذن الجميع لن يستيقظ إلا بعد العصر فلا يجد خبزا ولا حليبا ولا ثمرا ولا شباكية ولا بغريرا ولا ذخانا ولا حشيشا.. فماذا سيفعل المواطن ؟الجواب في أيام رمضان الابرك
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4 - محمد لعيوني الخميس 09 أبريل 2020 - 23:32
القرار بجب ان يكون وطني وحاسم .الساعة التالتة كافية للتبضع. باغلاق المحلات يصبح تواجد الناس بالشارع غير قانوني .
الامور خطيرة جدا .حضر التجوال هو الحل والعرامات ..او سحب وتائق التنقل مؤقتا او نهائيا. لان الناس اصبجت غير مهتمة
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5 - حمدان الخميس 09 أبريل 2020 - 23:35
نحن مع هذا القرار، وعلى الجميع ان يمتثل له،اذا اردنا ان نحاصر هذه الافة،اللهم ان نصبر جميعا ونقتصد في ما لدينا، أو نصبح لا قدر الله امام وضع لا نريده ويكون الاوان قد فات لتداركه.
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6 - Nour الخميس 09 أبريل 2020 - 23:37
يجب التنويه إلى أن تقليص المدة الزمنية للتسوق قد يؤدي إلى شىء من الإكتضاض خصوصا و أن أغلب الناس تتوجه إلى المحلات التجارية ابتداء من العاشرة أو الحادية عشرة صباحا. حفظ الله الجميع
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7 - مصطفى تمارة الخميس 09 أبريل 2020 - 23:41
السلام عليكم خطوة مهمة نتمنى ان تعمم وأن تقلص بساعة اخرى كحد أقصى في التانية بعد الزوال لتفادي مزيد من العدوى ونسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وان يرفع عنا هذا الوباء
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