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كُتّاب وآراء
"كوفيد - 19" .. سوس تسجل إصابتين جديدتين
جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لشخصين في الجماعة الترابية "فم زكيد" بإقليم طاطا، إيجابية، ما يؤكّد إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وبذلك ترتفع حالات الإصابات المؤكّدة بجهة سوس ماسة إلى 22 حالة.
ووفق مصادر هسبريس، فقد جاء اكتشاف الحالتيْن ضمن التتبع الطبي لمخالطي مسن في الوسط العائلي بالمنطقة سالفة الذكر، تأكدت إصابته الأربعاء، إذ نُقل في حالة صحية حرجة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وفيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكّدة داخل العائلة نفسها إلى ثلاث حالات، تواصل المصالح الصحية والسلطات المختصة اتخاذ كافة التدابير من أجل حصر مسار مخالطيهم، ووضعهم تحت المراقبة الطبية المتواصلة.