النّاظور تسجّل أول حالة شفاء من "كوفيد - 19"

عبد الكريم هرواش من النّاظور

سجّلت مديرية الصحّة بإقليم النّاظور، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أوّل حالة شفاءٍ لمصاب بفيروس كورونا المستجدّ، ويتعلّق الأمر بمهاجر مغربي عائد من الدّيار الفرنسية بجماعة سلوان.

وأفاد مصدرٌ من مديرية الصحّة لجريدة هسبريس أن المتعافى سيغادر المستشفى اليوم الجمعة بعد أن خضع لتحاليل مخبرية أكّدت خلوّ جسده التّام من الفيروس.

ومن جهة أخرى، توصّلت إدارة المستشفى الإقليمي الحسني بالنّاظور، في الوقت نفسه، بنتائج مخبرية سلبية لخمسين حالة من المشتبه بإصابتهم بالفيروس وكذا من مخالطي الحالات المسجّلة بالإقليم.

يُذكر أن إقليم النّاظور سجّل إلى حدود كتابة هذه الأسطر 24 حالة مؤكّدة بكوفيد-19، موزّعة على الناظور وبوعرك وزايو وسلوان والعروي.