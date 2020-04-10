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كُتّاب وآراء
كورونا يتمدد بالمغرب .. وهذه نسب الإصابات في جهات المملكة
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة، بعد تسجيل 57 حالة جديدة منذ مساء أمس على الساعة السادسة إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.
وتبقى الدار البيضاء سطات الجهة الأكثر تفشياً لوباء كورونا في المغرب بنسبة تصل إلى 28.8 في المائة، ومجموع إصابات بلغ 412 حالة، تليها جهة مراكش أسفي بنسبة 19.1 في المائة ومجموع إصابات وصل إلى 274.
وبلغت النسبة من مجموع الإصابات في جهة الرباط سلا القنيطرة 15.1 في المائة مع 216 حالة مؤكدة، ثم تأتي جهة فاس مكناس بنسبة 12.4 في المائة و178 حالة مؤكدة.
وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 127 حالة بنسبة 8.9 في المائة من إجمالي الإصابات بالمملكة، تليها الجهة الشرقية بـ87 حالة وبنسبة 6.1 في المائة، ودرعة تافيلالت بـ 67 حالة ونسبة 4.7 في المائة، وبني ملال خنيفرة بـ41 إصابة وبنسبة 2.9 في المائة.
أقل الإصابات بالمملكة تلك المسجلة في جهات سوس ماسة بـ22 حالة، والعيون الساقية الحمراء بـ 4 إصابات، والداخلة وادي الذهب بحالتين فقط، وحالة واحدة في كلميم واد نون.
وبلغت نسبة الوفيات 7.34 في المائة، بينما تستقر نسبة الشفاء في 7.97 في المائة، وفق تطبيق covid.hespress.com.
وأوردت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114 بفضل 5 حالات جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 105، بسبب وفاة 8 حالات جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
Merci d’avance
للو فحصوا السياح و الجاليات التي دخلت المغرب من شهرين كنا نكون افضل حال
طبعا تبقى اقدار الله
الحجر الصحي اكبر كذبة في المغرب . الكل يخرج و يدخل يكتب على هيسبريس . الاسواق مملوءة و ابواب الازقة و الدكاكين و ينتقد الاخرين هو مثلهم
اين هي الكمامات مفقودة . الدول العلمية قريبة من ايجاد اللقاح ان شاء الله و نحن في المغرب بعد بحث طويل على المقدم من اجل ورقة الخروج عدنا لبحث اخر عن الكمامات . شكرا دولة الموزنبيق العظيمة
800 درهم ثمن الكمامات الدكاكين في الشهر هههه
1000 درهم كمامات البارات في الشهر
1200 درهم كمامات الصيدليت الناس الكلاس اصحاب السيارات الفارهة في 15 يوم
قلة الوعي
و كأن الفيروس يجرح ليلا من بعد السادسة مساء
هذا الاستهتار هو الذي يرفع نسبة الإصابات
و نسأل الله الرحمة بنا
مكاتب ضيقة غير معمقة لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، يعمل بها عدد كبير من الموظفين.
و هذا ما قد يشكل خطرا عليهم.
Et à l'extérieur aussi...
Il faut agir sur plusieurs niveaux....