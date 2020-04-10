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الرئيسية | جهات | كورونا يتمدد بالمغرب .. وهذه نسب الإصابات في جهات المملكة

كورونا يتمدد بالمغرب .. وهذه نسب الإصابات في جهات المملكة

كورونا يتمدد بالمغرب .. وهذه نسب الإصابات في جهات المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:30

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة، بعد تسجيل 57 حالة جديدة منذ مساء أمس على الساعة السادسة إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وتبقى الدار البيضاء سطات الجهة الأكثر تفشياً لوباء كورونا في المغرب بنسبة تصل إلى 28.8 في المائة، ومجموع إصابات بلغ 412 حالة، تليها جهة مراكش أسفي بنسبة 19.1 في المائة ومجموع إصابات وصل إلى 274.

وبلغت النسبة من مجموع الإصابات في جهة الرباط سلا القنيطرة 15.1 في المائة مع 216 حالة مؤكدة، ثم تأتي جهة فاس مكناس بنسبة 12.4 في المائة و178 حالة مؤكدة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 127 حالة بنسبة 8.9 في المائة من إجمالي الإصابات بالمملكة، تليها الجهة الشرقية بـ87 حالة وبنسبة 6.1 في المائة، ودرعة تافيلالت بـ 67 حالة ونسبة 4.7 في المائة، وبني ملال خنيفرة بـ41 إصابة وبنسبة 2.9 في المائة.

أقل الإصابات بالمملكة تلك المسجلة في جهات سوس ماسة بـ22 حالة، والعيون الساقية الحمراء بـ 4 إصابات، والداخلة وادي الذهب بحالتين فقط، وحالة واحدة في كلميم واد نون.

وبلغت نسبة الوفيات 7.34 في المائة، بينما تستقر نسبة الشفاء في 7.97 في المائة، وفق تطبيق covid.hespress.com.

وأوردت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114 بفضل 5 حالات جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 105، بسبب وفاة 8 حالات جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - immmado الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:36
اغلب المواطنين ملتزمين بالحجر الصحي ...لكن للاسف الفيروس ينتشر بطريقة شيطانية غير مفهومة!!! ....نتمنى من الله وحده ان يرفع عنا هذا البلاء.
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123
2 - Espoir الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:37
Il faut augmenter le nombre de tests!!!! TEST!TEST!TEST!
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121
3 - De rabat الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:37
Merci Hespress pour l’effort fourni, est-ce qu’il y a pas moyen d’avoir le nombre par ville au lieu de l’avoir que par région
Merci d’avance
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67
4 - محسن التازي الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:38
سبب تمدد الفيروس غباء الحكومة لم يتعاملوا بجد في الاول
للو فحصوا السياح و الجاليات التي دخلت المغرب من شهرين كنا نكون افضل حال
طبعا تبقى اقدار الله
الحجر الصحي اكبر كذبة في المغرب . الكل يخرج و يدخل يكتب على هيسبريس . الاسواق مملوءة و ابواب الازقة و الدكاكين و ينتقد الاخرين هو مثلهم
اين هي الكمامات مفقودة . الدول العلمية قريبة من ايجاد اللقاح ان شاء الله و نحن في المغرب بعد بحث طويل على المقدم من اجل ورقة الخروج عدنا لبحث اخر عن الكمامات . شكرا دولة الموزنبيق العظيمة
800 درهم ثمن الكمامات الدكاكين في الشهر هههه
1000 درهم كمامات البارات في الشهر
1200 درهم كمامات الصيدليت الناس الكلاس اصحاب السيارات الفارهة في 15 يوم
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-61
5 - السلام عليكم الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:39
لماذا لا تعطي الوزارة المعنية الرقم التفصيلي لكل عمالة ومقاطعة وجماعة وبلدية المتواجدين بجهة الدارالبيضاء
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44
6 - مواطن الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:40
نداء او رجاء من المواطنين الذين يلاحظون تسيبا في احيائهم ومدنهم باستعمال هواتفهم النقالة وفضح الخارجين الى الازقة بدون سبب فقط لاستفزاز الخائفين على انفسهم من العدوى ورجال الامن..بث مباشر حثى يفضحون وييلزمون بيوتهم كما نفعل..لو طبق الحجر في الايام الاولى بشكل مسؤول ومواطن لما وصلنا الى هذا العدد ولكانت الامور قد بدات تعود الى المعتاد..متى سنبقى في بيوتنا واشغالنا متوقفة والازمة على الابواب ..والمعربدون في عالم اخر
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29
7 - اجديك الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:41
ننتظر بفارغ الصبر اللحظة التي سيعلن فيها عن تراجع الإصابات بهدا الوباء، ورغم أن العدد يمكن اعتباره قليل مقارنة مع دول مجاورة إلا أننا نطمح بان يتراجع العدد اكتر، وهناك بعض الدول ورغم تسجيل عدد مهم من الوفيات والإصابات إلا استبشرت خيرا كون ان العدد المسجل اقل ولو نسبيا بالأيام الأولي، الله يحفظنا واياكم وساير بلاد المعمور من شر هدا الفيروس...
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23
8 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:41
لم يبق إلا التوجه بقلوبنا و جوارحنا الى الواحد الاحد الفرد الصمد الذي بيده ملكوت السماوات و الارض و نتضرع اليه خاشعين أذلة و نتوب إليه و نستغفره مما ارتكبناه من المعاصي و الذنوب . اللهم ارفع عنا غضبك .
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56
9 - اسبانيا الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:43
نسأل الله رفع هذا الوباء نتمناو الخير أما هذا الوباء لا يبشير بالخير وخصوصا الدول الإفريقية الذي لا تملك ادني المستشفيات وتجهيزات الطيب والجهل واغلابية لا تاعي بخاطر هذه المصيبة نتمني ناس ذخول لديرهم حتي تفوت هذه المصية
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10
10 - رضوان المغربي الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:44
ما يحز في النفس هو ان الدولة بادرت الى اتخاد كل الاحتياطات لمحاصرة الوباء في افق القضاء عليه تدريجيا لكن الصدمة هو استصغار خطورة الامر بالنسبة لكتير من المواطنين عوض ان يلتزم الجميع في بيوتهم ولا يخرج الا من هو مجبر على الخروج لحالة ملحة العمل, التطبيب او شراء الحاجيات الملحة من اكل وشرب: نجد مجموعة من الناس تريد ان تمارس حياتها بشكل عادي دونما اعتبار لخطورة الوباء الذي يودي بحياة الناس في كتير من بقاع العالم , هنا في المغرب كورونا لا تقتل القاتل الاول والاكبر هو الحهل و انعدام الاحساس بالمسؤولية اتجاة النفس و اتجاه الاخرين اليوم علينا ان نستحضر الحقيقة الدينية من احياها فكما احيا الناس جميعا و من اماتها فكما امات الناس جميعا
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29
11 - Hassania الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:48
كيف يعقل بين ليلة وضحها ينبت سوق عشوائي في الحي المحمدي ذرب الوفاء التقدم على بعد خطوات من المقاطعة ولكم واسع النظر انشري ياهسبريس
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21
12 - ايمن الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:50
ينبغي فحص مياه الصرف الصحي في كثير من المدن والاقاليم ومصبات مياه الصرف الصحي لمعرفة خارطة انتشار الفيروس الحقيقية لان هذه هي الاستراتيجية التي اقدمت عليها هولندا في مناطق الصرف الصحي في tilburg.. وفي بلجيكا west vlanders genk antwerpen..بعد فحصها للحمض النووي RNA لمياه الصرف الصحي
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11
13 - مواطن بسيط الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:52
في بعض المدن و المناطق المغربية لا يحترم فيها الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي
قلة الوعي
و كأن الفيروس يجرح ليلا من بعد السادسة مساء
هذا الاستهتار هو الذي يرفع نسبة الإصابات
و نسأل الله الرحمة بنا
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12
14 - بصيص امل الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:54
المرجو من سلطات الدار البيضاء الحزم وايقاف ترام والمواصلات بشتى انواعها وايقاف سوق السمك الهراويين اغلب الحالات تظهر بهادا السوق
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6
15 - العزوزي الحاجي الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:54
يجب تعليق العمل بالجماعات الترابية،
مكاتب ضيقة غير معمقة لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، يعمل بها عدد كبير من الموظفين.
و هذا ما قد يشكل خطرا عليهم.
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0
16 - فتحية الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:57
اللهم الطف بالعباد وارحمنا يا ارحم الراحمين لاحيلة لنا ولا قدرة الا بك يا الله اغفر لنا يا رب العالمين وحدك القادر على كل شيء نستعطفك و نتوسل اليك يا رحيم لك الحمد كما يتبغي لجلال وجهك العضيم
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5
17 - سمير الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:59
عدد الاصابات بقطر 2376، وعدد الوفيات 6
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14
18 - ذو المال كريم الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:02
الذين يطالبون بالتحليلة ، أقول لهم من اراد ان يقوم بالتحليلة ( كورونا) ما عليه إلا الذهاب الى المكان المخصص لذالك. أما نشر الكذب وافشاء الاخبار الكاذبة ، وجعل أخبار المؤسسات الوطنية في شكوك فتلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولنا الحق دعوة قضائية ضدهم.
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-5
19 - مصطفى الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:03
يجب تقليص مدة التبضع الى 2 زوالا اغلاق جميع المحلات التجارية وجزر المخالفين للقانون والسلام
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3
20 - اكادير الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:06
تحيةاحترام وتقدير لموطنين جهة سوسة التي برهنت على الوعي والتحضر وننا نشعر بالارتياح الكبير لستقرار الوضع رغم ان المنطقة كانت تعج بالسياحة قبل الطواري بقليل وحتى الان مازال بعض الاجانب يقيمون بشكل عادي لكن الوضع يبعث بالفخر والعتزاز في جو لا ينقصنا فيه شي سوا الموطن المغربي اوالجانبي كل شي متوفر والحمد لله وبنظام ونتظام نتمنى لجهات اخرى للمغرب التباث والاستقرار .
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6
21 - Fellah الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:09
Il faut tester TOutes les personnes ayant été en contact avec les positifs, et si posysy les isoler dans des hôtels pour ne pas répondre encore e virus auprès de leur famille....
Et à l'extérieur aussi...

Il faut agir sur plusieurs niveaux....
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