24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معاناة شاب مُقعد (5.00)

  2. شباب مغاربة ينجحون في صناعة جهاز لتقوية التنفس الاصطناعي (5.00)

  3. وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام (5.00)

  4. هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" (5.00)

  5. المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أربعة مصابين بـ"كورونا" يتماثلون للشفاء في تازة‎

أربعة مصابين بـ"كورونا" يتماثلون للشفاء في تازة‎

أربعة مصابين بـ"كورونا" يتماثلون للشفاء في تازة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:05

تماثل أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة تازة للشفاء، فغادروا المستشفى الإقليمي ابن باجة صباح اليوم الجمعة تحت تصفيقات الأطر الطبية والتمريضية والإدارية.

ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، أثبتت التحاليل المخبرية خلوهم من "كوفيد 19"، ليتقرر السماح لهم بالخروج وإكمال فترة النقاهة بمنازلهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 24 حالة بالمدينة ذاتها، إلى حدود أمس الخميس، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفق نتائج التحاليل المخبرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.