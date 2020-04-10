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كُتّاب وآراء
أربعة مصابين بـ"كورونا" يتماثلون للشفاء في تازة
تماثل أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة تازة للشفاء، فغادروا المستشفى الإقليمي ابن باجة صباح اليوم الجمعة تحت تصفيقات الأطر الطبية والتمريضية والإدارية.
ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، أثبتت التحاليل المخبرية خلوهم من "كوفيد 19"، ليتقرر السماح لهم بالخروج وإكمال فترة النقاهة بمنازلهم.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 24 حالة بالمدينة ذاتها، إلى حدود أمس الخميس، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفق نتائج التحاليل المخبرية.