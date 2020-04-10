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الرئيسية | جهات | طائرة "درون" في الريش ترصد مخالفي "الطوارئ"

طائرة "درون" في الريش ترصد مخالفي "الطوارئ"

طائرة "درون" في الريش ترصد مخالفي "الطوارئ"
محمد ايت حساين
الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:30

بعد تطويقها من كل الجوانب عقب تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، استعانت السلطات المحلية بمدينة الريش ونواحيها بطارئة "درون" تابعة لجهاز الدرك الملكي لرصد مخالفي حالة الطوارئ الصحية بالمدينة والجماعات القريبة منها.

وأشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، رفقة عدد من رجال السلطة والمصالح الأمنية، أمس الخميس، على إطلاق طائرة "درون" في سماء الريش ونواحيها، من أجل تتبع ورصد تحركات مخالفي حالة الطوارئ الصحية، لتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في حقهم.

مصدر مسؤول بمدينة الريش قال في تصريح لهسبريس إن هذه العملية التي تشرف عليها عناصر الدرك الملكي بالمدينة ونواحيها تهدف بالأساس إلى مراقبة جميع التجاوزات التي تتعارض مع القانون، لتقييد حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، من أجل تفادي تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية تستعين بصور الفيديو المباشر الذي ترسله الكاميرا المثبتة بالطائرة المذكورة، إذ فور رصدها أي شخص خرق حالة الطوارئ الصحية تنتقل إلى المكان لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في حقه، مؤكدا أن هذه التجربة يجب تعميمها في جميع أنحاء المغرب، لشل حركة المستهترين بحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد.

وتأتي هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، بعد الاجتماع الأمني الذي ترأسه عامل الإقليم أمس الخميس، بخصوص مستجدات وباء كورونا، حيث شدد على ضرورة تشديد المراقبة في مداخل ومخارج المدينة وعدم التساهل مع خارقي حالة الطوارئ الصحية، لمواجهة الوباء بشكل حازم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إليكترونيك الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:39
الأردن استعملت الدرونات منذ بداية الأزمة
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-3
2 - ابو اليزيد الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:48
كنتمناو تكون عندنا حتى حنا هنا فالعاصمة الرباط طائرات الدرون لرصد المخالفين في الاحياء الشعبية التي لا يستطيع الامن الدخول اليها اما خوفا على انفسهم او تفاديا للمشاكل كحي المعاضيد والزنقة 70 ودوار الحاجة وh4 وجبل الرايسي ودوار الدوم والعكاري ...... هاته المناطق عايشين فيها الناس حياتهم العادية ممسوقينش ....
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-1
3 - ولد العكاري الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:57
شكون قالك العكاري الناس تيخرجو اسي ابو اليزيد؟
اتقي الله ياك ما عندك شي قمر اصطناعي تاتشوف به الرباط بوحدك؟
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0
4 - wasset on line الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:57
أنا طلبت تشغيل الدرونات في المغرب على قناتي اليوتوب قبل ماتستخدمها حتى دولة لهذ الغرض ، فقط إياليا كانت تستخدمها.
و قلت أن الدوريات المتحركة ممكن تصاب بالأمراض و تصبح ناقلة له و كذلك إستهلاك الوقود كثير.
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