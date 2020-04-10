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كُتّاب وآراء
عدد المصابين بـ"كورونا" في سبتة يصل إلى 91
أعلنت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمعهد الوطني للتدبير الصحي، تسجيل أربع حالات مؤكدة جديدة بفيروس كوفيد-19، بعدما أثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت للمعنيين إصابتهم بالفيروس، ليبلغ عدد المصابين بالمدينة، إلى حدود اليوم، 91 حالة.
وحسب صحيفة "إلفارو دي سيوتا" المحلية فإن "73 حالة من مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد تخضع للعزل الصحي المنزلي، فيما ترقد حالة واحدة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي للمدينة".
ووفق المعطيات التي أوردها المصدر الإعلامي ذاته، استنادا إلى تقرير المعهد الوطني للإدارة الصحية، فإن "سبتة سجلت حالة شفاء جديدة من كوفيد-19، لترتفع حصيلة المتعافين منه إلى 13 شخصا، فيما مازال عدد الوفيات مستقرا في 4 حالات".