24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" يسبب أكبر أزمة اقتصادية منذ سنة 1929
- "مدن الاحتجاجات" تستجيب للسلطات .. و"المحور" يخرق "الحَجر"
- مساعدات لأسر بقصبة تادلة
- شركات البورصة توزع أرباحا قياسية على مساهمين
- كراء المأذونيات يدفع سائقي "الطاكسيات" إلى طلب مساعدة الحكومة
شباب مغاربة ينجحون في صناعة جهاز لتقوية التنفس الاصطناعي (5.00)
وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام (5.00)
هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟ (5.00)
هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" (5.00)
- هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" - (175)
- هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟ - (148)
- المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (132)
- المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا - (123)
- منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التحاليل تبعد "كورونا" عن 14 شخصا بإقليم ميدلت
كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها 14 شخصا بدائرة إمشليل، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وفق النتائج التي توصلت بها المصالح الطبية من المعهد الوطني للصحة بالرباط.
ويتعلق الأمر بأربع حالات من جماعة بوزمو، وحالتين بأكدال، وحالة بتلمي، وثلاث حالات بأغبالو، وأربع حالات بتاميسوت، وكلهم من أقارب العائلة المصابة بالريش ونواحيها.
وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات الصحية، بتعليمات من السلطة الإقليمية، بدأت في أخذ عينات لعدد من الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالمصابين لإخضاعها للتحاليل المخبرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الصحية المختصة أخذت عينات 17 شخصا وقامت بإرسالها إلى المعهد الوطني للصحة بالرباط قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية الضرورية، مشيرة إلى أن جميع الحالات التي تم إخضاعها مؤخرا للتحاليل كانت نتائجها سلبية.
واستقر عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم ميدلت إلى حدود زوال اليوم الجمعة في 33 شخصا من عائلة واحدة بالريش وبجماعة أموكر بإملشيل، فيما الحالة الأولى التي أصيبت بالفيروس تعافت وغادرت المستشفى.