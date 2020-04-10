التحاليل تبعد "كورونا" عن 14 شخصا بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها 14 شخصا بدائرة إمشليل، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وفق النتائج التي توصلت بها المصالح الطبية من المعهد الوطني للصحة بالرباط.

ويتعلق الأمر بأربع حالات من جماعة بوزمو، وحالتين بأكدال، وحالة بتلمي، وثلاث حالات بأغبالو، وأربع حالات بتاميسوت، وكلهم من أقارب العائلة المصابة بالريش ونواحيها.

وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات الصحية، بتعليمات من السلطة الإقليمية، بدأت في أخذ عينات لعدد من الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالمصابين لإخضاعها للتحاليل المخبرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الصحية المختصة أخذت عينات 17 شخصا وقامت بإرسالها إلى المعهد الوطني للصحة بالرباط قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية الضرورية، مشيرة إلى أن جميع الحالات التي تم إخضاعها مؤخرا للتحاليل كانت نتائجها سلبية.

واستقر عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بإقليم ميدلت إلى حدود زوال اليوم الجمعة في 33 شخصا من عائلة واحدة بالريش وبجماعة أموكر بإملشيل، فيما الحالة الأولى التي أصيبت بالفيروس تعافت وغادرت المستشفى.