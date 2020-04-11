هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

كما يتوقع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية خلال الزوال والليل فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والواجهة المتوسطية، والسايس والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وسهول غرب الأطلس، ومن المحتمل أن تهم كذلك السفوح الجنوبية الشرقية. وستكون السماء غائمة جزئيا بالشمال، ووسط المملكة وصافية الى قليلة السحب بالجنوب، فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية، نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة الى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، ومن الشرق بالواجهة المتوسطية، ومن الشمال الى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالساحل المتوسطي، والسايس، والسهول، والسواحل الأطلسية، والمناطق الوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و24 درجة بأقصى الجنوب، والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 25 و30 درجة بالسايس، والسهول، وسوس، والمناطق الوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس تيفيلني وسيدي إفني، وما بين كاب بارباس ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.