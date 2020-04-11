"التنمية البشرية" تدعم قطاع الصحة بإقليم اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

في إطار المجهودات المبذولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، بصمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة آيت باها على مجموعة من المبادرات لفائدة الفئات الهشة وتعزيز العرض الصحي، بُغية الرفع من جاهزية المستشفى الإقليمي المختار السوسي في هذه الظرفية الخاصة، وذلك بمبلغ تجاوز 1,6 مليون درهم.

ووفقا لمعطيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، فقد شملت تلك المبادرات اقتناء أدوية ولوازم طبية ومواد غذائية موجهة لفائدة النساء الحوامل والمواليد الجدد بالوسط القروي وشبه الحضري بالإقليم، وتهدف هذه العملية التي كلفت غلافا ماليا قدره 655 ألف درهم إلى مساعدة هذه الأسر، خصوصا المنحدرة من أوساط هشة وفقيرة.

وفي السياق ذاته، تم تخصيص 1,020 مليون درهم لاقتناء تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، بهدف تقوية قدرات هذه البنية الصحية التي تستقبل المرضى الوافدين من مختلف جماعات الإقليم، وتعزيز مواردها اللوجستيكية، ووضعها رهن إشارة الأطقم الطبية والتمريضية ومصالح وزارة الصحة قصد توظيفها في مختلف التدخلات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن هذه التدخلات تشكل استمرارا لانخراط السلطات الإقليمية في دعم هذا القطاع الاجتماعي الأساسي، وذلك بتعزيز العرض الصحي بالإقليم ضمن مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث بنيات ومرافق صحية جديدة وتجهيزها، وتقوية أسطول سيارات الإسعاف المجهزة، وتعزيز الجانب اللوجستيكي بالمستشفى الإقليمي من خلال توفير عدد من التجهيزات الطبية المتطورة، خصوصا تلك المستعملة في العمليات الجراحية والترويض الطبي وغيرها.