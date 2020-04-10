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تسجيل حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا في تيسة

تسجيل حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا في تيسة
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:40

سجّلت مدينة تيسة، التّابعة ترابيا لإقليم تاونات، إصابتين مؤكّدتين بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، تخص سيدة مسنة وابنتها القاطنتين تحت سقف واحد بحي الداخلة.

وبتسجيل هاتين الحالتين، ارتفعت حصيلة إقليم تاونات من الإصابات المؤكدة بهذا الوباء إلى أربع حالات يتم إخضاعها للعلاج بمصلحة العزل الطبي بالمستشفى الإقليمي لتاونات، ويشرف عليها طاقم طبي مختلط، مدني وعسكري.

وبحسب ما أكده فؤاد الهواري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاونات، فإن الحالتين المسجلتين بمدينة تيسة لا علاقة لهما بالحالتين المنعزلتين المسجلتين في وقت سابق بكل من جماعتي عين مديونة وازريزر.

وأفاد مصدر هسبريس بأن المصالح المختصة شرعت في جرد المخالطين للأسرة المذكورة بمدينة تيسة من أجل إخضاعهم للتدابير الاحترازية المعمول بها في محاصرة تفشي الوباء.

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