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كُتّاب وآراء
أول متعافي من كورونا بالنّاظور يغادر المستشفى
غادر المُصاب الأوّل بـ"كوفيد-19" بإقليم النّاظور، اليوم الجمعة، المستشفى الحسني بعد شفائه التّام بناءً على تحليلين مخبريين توّصلت بنتائجهما السلبية مديرية الصحّة بالنّاظور في وقت سابق.
وجرى توديع المُتعافي من فيروس كورونا المستجدّ بعد قضائه أزيد من عشرين يومًا تحت الرّعاية الطبيّة في المستشفى الحسني، وسط تصفيق الأطر الطبيّة والتّمريضية التي سهرت على علاجه.
ويتعلّق الأمر بمهاجر مغربي يبلغ من العمر حوالي 84 سنة، عاد إلى النّاظور من الدّيار الفرنسية بداية شهر مارس المنصرم، قبل أن تظهر عليه أعراضُ الفيروس التّاجي بعد أزيد من عشرة أيّام من تواجده في جماعة سلوان التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور، ليجري بعدها تحليلا مخبريا جاءت نتيجته إيجابيّة.
جدير بالذّكر أن إقليم النّاظور سجّل إلى حدّ الآن 24 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، موزّعة على النّاظور وبوعرك وزايو وسلوان والعروي، وحالة شفاء واحدة بسلوان، فيما تنتظر مديرية الصحّة نتائج تحاليل مخبرية أُجريت على العشرات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وإن شاء الله عما قريب ستنفرج ( إن مع العسر يسرا )
شكرا للطاقم الطبي الساهر على التطبيب بالناظور