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الرئيسية | جهات | أول متعافي من كورونا بالنّاظور يغادر المستشفى

أول متعافي من كورونا بالنّاظور يغادر المستشفى

أول متعافي من كورونا بالنّاظور يغادر المستشفى
عبد الكريم هرواش من النّاظور (صور: محمّد العبوسي)
الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:30

غادر المُصاب الأوّل بـ"كوفيد-19" بإقليم النّاظور، اليوم الجمعة، المستشفى الحسني بعد شفائه التّام بناءً على تحليلين مخبريين توّصلت بنتائجهما السلبية مديرية الصحّة بالنّاظور في وقت سابق.

وجرى توديع المُتعافي من فيروس كورونا المستجدّ بعد قضائه أزيد من عشرين يومًا تحت الرّعاية الطبيّة في المستشفى الحسني، وسط تصفيق الأطر الطبيّة والتّمريضية التي سهرت على علاجه.

ويتعلّق الأمر بمهاجر مغربي يبلغ من العمر حوالي 84 سنة، عاد إلى النّاظور من الدّيار الفرنسية بداية شهر مارس المنصرم، قبل أن تظهر عليه أعراضُ الفيروس التّاجي بعد أزيد من عشرة أيّام من تواجده في جماعة سلوان التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور، ليجري بعدها تحليلا مخبريا جاءت نتيجته إيجابيّة.

جدير بالذّكر أن إقليم النّاظور سجّل إلى حدّ الآن 24 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، موزّعة على النّاظور وبوعرك وزايو وسلوان والعروي، وحالة شفاء واحدة بسلوان، فيما تنتظر مديرية الصحّة نتائج تحاليل مخبرية أُجريت على العشرات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ورزازات//هولندا الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:37
الحمد لله يارب العالمين الحمد لله الله ايشافي الجميع أينما كانوا. اخبار عن دولة هولندا؟
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0
2 - مغربي محب لوطنه الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:43
اللهم لك الحمد نشكر الملك محمد السادس نصره الله والحكومة والأطر الطبية والأمن وجميع المواطنين الملتزمين بالتعليمات
وإن شاء الله عما قريب ستنفرج ( إن مع العسر يسرا )
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7
3 - Zainab الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:46
سمعت خبر من الدكتور فايد، انه لن يكون علاج ولا تطعيم للفيروس، هدا الكلام مرعب جدا، ، كيف (لن) يكون هناك تطعيم! وحتي الدواء يقال انه غير مجدي،، هل يعني ان مصير العالم الموت ؟! المرجو التوضيح بالخبر.
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-4
4 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:49
الحمد لله على سلامته. كتب له عمر جديد بفضل من الله.
شكرا للطاقم الطبي الساهر على التطبيب بالناظور
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4
5 - jad ch الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:56
حمدا لله على سلامته،الله يشافي الجميع أن شاء الله،،
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6 - nadori الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:26
الحمد توصلت بالخبر على ان اول حالة تتعافى من المرض وباقي المرضى في حالة مستقرة لا تخوف الأطباء ,وكذلك اعتزازي بالمواطن الناظوري مواطنين ومسيرين من رجال السلطة والصحة والمجتمع المدني وو كل يبذل المجهود الواجب وكل يتبع الأوامر ويسمع الى النصائح الرسمية,ولقد تتبعت كل الأنشطة الناظورية والحمد لله قد ابان الناظوريين عن الوعي وعنالمسؤولية التي وضعت على عاتقهم ولامور الى حد الساعة بخير وعلى الف خير وأتمنى ان تكون باقي جهات المملكة بخير وعلى خير والفرج قريب ان شاء الله ,فلا تقنطوا من رحمة الله اخواني المغاربة الفضلاء
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