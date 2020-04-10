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الرئيسية | جهات | حالة شفاء جديدة من فيروس "كورونا" بمراكش

حالة شفاء جديدة من فيروس "كورونا" بمراكش

حالة شفاء جديدة من فيروس "كورونا" بمراكش
إبراهيم مغراوي
الجمعة 10 أبريل 2020 - 23:20

كشفت التحاليل المخبرية المزدوجة، اليوم الجمعة، خلو جسم سيدة مسنة من وباء "كوفيد-19" المستجد، لتغادر مستشفى الرازي بمراكش.

المعنية بالأمر التي تماثلت للشفاء التام بعدما أصيبت بهذا الوباء، كانت تعاني لحظة إصابتها من ضغط الدم وداء السكري.

وقالت السيدة نفسها، في تصريح لهسبريس، "رجال ونساء هذا المستشفى اعتنوا بنا، إلى درجة أنه لم نشعر فيها بمضاعفات هذا المرض، فمعاملتهم كانت طيبة، ووفروا لنا كل ما نحتاجه".

وواصلت: "خروجي سالمة من هذا المرض أحياني من جديد، تتملكني الآن بهجة لا توصف"، ثم أضافت: "أسأل الله أن يساعد الطاقم الطبي في المغرب للقضاء على هذا الوباء، الذي قلب حياتنا رأسا على عقب".

وتعد هذه الحالة الرابعة التي شفيت من وباء "كورونا" بمستشفى الرازي في مراكش.

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