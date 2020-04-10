24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" يسبب أكبر أزمة اقتصادية منذ سنة 1929
- "مدن الاحتجاجات" تستجيب للسلطات .. و"المحور" يخرق "الحَجر"
- شركات البورصة توزع أرباحا قياسية على مساهمين
- كراء المأذونيات يدفع سائقي "الطاكسيات" إلى طلب مساعدة الحكومة
- وشاية كاذبة تضع شخصين في يد درك زاوية الشيخ
المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)
العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)
وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)
- المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا - (138)
- المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا - (135)
- انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان - (130)
- في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا - (110)
- هسبريس تطلق منصة لتتبع مستجدات وإحصائيات "كورونا" بالمغرب - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالة شفاء جديدة من فيروس "كورونا" بمراكش
كشفت التحاليل المخبرية المزدوجة، اليوم الجمعة، خلو جسم سيدة مسنة من وباء "كوفيد-19" المستجد، لتغادر مستشفى الرازي بمراكش.
المعنية بالأمر التي تماثلت للشفاء التام بعدما أصيبت بهذا الوباء، كانت تعاني لحظة إصابتها من ضغط الدم وداء السكري.
وقالت السيدة نفسها، في تصريح لهسبريس، "رجال ونساء هذا المستشفى اعتنوا بنا، إلى درجة أنه لم نشعر فيها بمضاعفات هذا المرض، فمعاملتهم كانت طيبة، ووفروا لنا كل ما نحتاجه".
وواصلت: "خروجي سالمة من هذا المرض أحياني من جديد، تتملكني الآن بهجة لا توصف"، ثم أضافت: "أسأل الله أن يساعد الطاقم الطبي في المغرب للقضاء على هذا الوباء، الذي قلب حياتنا رأسا على عقب".
وتعد هذه الحالة الرابعة التي شفيت من وباء "كورونا" بمستشفى الرازي في مراكش.