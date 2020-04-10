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الرئيسية | جهات | "جهة طنجة" توزع آليات للتعقيم على الجماعات

"جهة طنجة" توزع آليات للتعقيم على الجماعات

"جهة طنجة" توزع آليات للتعقيم على الجماعات
هسبريس من طنجة
الجمعة 10 أبريل 2020 - 23:49

انطلقت، صباح الجمعة، من مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عملية توزيع مواد التعقيم لفائدة الجماعات الترابية بالجهة، في إطار الجهود المبذولة من قبل بلادنا لمواجهة جائحة "كورونا".

وقد تمت في اليوم الأول عملية تسليم الدفعة الأولى من هذه المواد لفائدة الجماعات الترابية المكونة لإقليمي الفحص أنجرة وتطوان، وكذا لعمالة طنجة أصيلة، على أن تمتد العملية إلى بقية أقاليم الجهة بداية الأسبوع المقبل، بمجموع 16 طنا من مواد التعقيم لمواجهة فيروس "كورونا".

وكان مجلس الجهة قد خصص ما يفوق 7 ملايين درهم لتغطية حاجيات الجماعات الترابية الـ146 المكونة لتراب الجهة؛ من آليات ومعدات ومواد التعقيم، "دعما منه للجهود المبذولة من قبل مسؤولي القطاع الصحي بتراب الجهة في هذا المجال"، وفق مذكرة إخبارية صادرة عن الجهة.

وكشفت المذكرة أن هذه المساهمة القيمة "تنضاف إلى الغلاف المالي الهام الذي خصصه المجلس، الذي فاق 16 مليون درهم لتغطية حاجيات ساكنة الجهة المتضررة جراء الحجر الصحي المفروض، بالمواد الغذائية بما يفوق 2 ملايين درهم لكل إقليم، والتي سيُشرع في توزيعها قريبا".

وتتعزز هذه الجهود، أيضا، وفق الوثيقة ذاتها، "بمبادرة رئيسة المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق السياسية ورؤساء اللجان ونوابهم، بالتنازل عن تعويضاتهم المالية لشهر".

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