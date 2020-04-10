24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" يسبب أكبر أزمة اقتصادية منذ سنة 1929
- "مدن الاحتجاجات" تستجيب للسلطات .. و"المحور" يخرق "الحَجر"
- شركات البورصة توزع أرباحا قياسية على مساهمين
- كراء المأذونيات يدفع سائقي "الطاكسيات" إلى طلب مساعدة الحكومة
- وشاية كاذبة تضع شخصين في يد درك زاوية الشيخ
المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)
العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)
وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)
- المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا - (138)
- المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا - (135)
- انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان - (130)
- في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا - (110)
- هسبريس تطلق منصة لتتبع مستجدات وإحصائيات "كورونا" بالمغرب - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مختبر طبّي يتجنّد لمحاربة وباء "كورونا" بخريبكة
في إطار تجنّد مختلف الفاعلين في الميدان الصحّي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وُضع واحد من المختبرات الطبية بمدينة خريبكة، رهن إشارة السلطات المكلفة بتدبير الوضعية الوبائية بإقليم خريبكة.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الوحدة الطبية المتخصصة في معالجة المصابين بفيروس "كورونا"، على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، تخضع المصابين لمجموعة من التحاليل المخبرية، التي لا يمكن إجراؤها بمختبر المستشفى فقط.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي تُرسل فيه التحاليل الخاصة بالفيروس إلى المختبرات المركزية المعروفة والمحصورة، تُجرى تحاليل أخرى بمستشفى خريبكة، مع ضرورة البحث عن مختبرات خارجه لتسهيل وتسريع الوتيرة.
وأوضحت المصادر أنه بعد الإعلان عن وضع مختبر خاص رهن إشارة السلطات المكلفة بتدبير الوضعية الوبائية بإقليم خريبكة، سيصبح من السهل إجراء مجموعة من التحاليل المصاحبة للعلاج الذي يخضع له المصابون بفيروس "كورونا".