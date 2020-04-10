24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)

  2. تسجيل 50 حالة كورونا داخل حاملة طائرات فرنسية (5.00)

  3. الحسيمة وسيدي إفني.. لماذا نجح الحجر الصحي؟ (5.00)

  4. العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)

  5. وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مختبر طبّي يتجنّد لمحاربة وباء "كورونا" بخريبكة

مختبر طبّي يتجنّد لمحاربة وباء "كورونا" بخريبكة

مختبر طبّي يتجنّد لمحاربة وباء "كورونا" بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 10 أبريل 2020 - 23:21

في إطار تجنّد مختلف الفاعلين في الميدان الصحّي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وُضع واحد من المختبرات الطبية بمدينة خريبكة، رهن إشارة السلطات المكلفة بتدبير الوضعية الوبائية بإقليم خريبكة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الوحدة الطبية المتخصصة في معالجة المصابين بفيروس "كورونا"، على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، تخضع المصابين لمجموعة من التحاليل المخبرية، التي لا يمكن إجراؤها بمختبر المستشفى فقط.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي تُرسل فيه التحاليل الخاصة بالفيروس إلى المختبرات المركزية المعروفة والمحصورة، تُجرى تحاليل أخرى بمستشفى خريبكة، مع ضرورة البحث عن مختبرات خارجه لتسهيل وتسريع الوتيرة.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإعلان عن وضع مختبر خاص رهن إشارة السلطات المكلفة بتدبير الوضعية الوبائية بإقليم خريبكة، سيصبح من السهل إجراء مجموعة من التحاليل المصاحبة للعلاج الذي يخضع له المصابون بفيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.