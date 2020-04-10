مختبر طبّي يتجنّد لمحاربة وباء "كورونا" بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

في إطار تجنّد مختلف الفاعلين في الميدان الصحّي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وُضع واحد من المختبرات الطبية بمدينة خريبكة، رهن إشارة السلطات المكلفة بتدبير الوضعية الوبائية بإقليم خريبكة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الوحدة الطبية المتخصصة في معالجة المصابين بفيروس "كورونا"، على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، تخضع المصابين لمجموعة من التحاليل المخبرية، التي لا يمكن إجراؤها بمختبر المستشفى فقط.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي تُرسل فيه التحاليل الخاصة بالفيروس إلى المختبرات المركزية المعروفة والمحصورة، تُجرى تحاليل أخرى بمستشفى خريبكة، مع ضرورة البحث عن مختبرات خارجه لتسهيل وتسريع الوتيرة.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإعلان عن وضع مختبر خاص رهن إشارة السلطات المكلفة بتدبير الوضعية الوبائية بإقليم خريبكة، سيصبح من السهل إجراء مجموعة من التحاليل المصاحبة للعلاج الذي يخضع له المصابون بفيروس "كورونا".