24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مدن الاحتجاجات" تستجيب للسلطات .. و"المحور" يخرق "الحَجر"
- شركات البورصة توزع أرباحا قياسية على مساهمين
- كراء المأذونيات يدفع سائقي "الطاكسيات" إلى طلب مساعدة الحكومة
- بحث سكان البيضاء عن الكمامات الواقية يخرق الطوارئ الصحية
- شابتان تقودان عصابة إجرامية في مدينة برشيد
المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)
العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا (5.00)
وزارة الصحة تستجيب للأطباء بالتعويض عن أضرار الإصابة بـ"كورونا" (5.00)
- المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا - (140)
- المصانع المغربية ترفع إنتاج الكمامات الواقية إلى 5.5 ملايين يوميا - (139)
- انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان - (131)
- في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا - (111)
- هسبريس تطلق منصة لتتبع مستجدات وإحصائيات "كورونا" بالمغرب - (108)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 35 بإقليم ميدلت
كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 80 شخصا بمدينة الريش، إقليم ميدلت، للكشف عن فيروس "كوفيد-19"، أن أربع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بإقليم ميدلت إلى 37 حالة مؤكدة.
وقالت مصادر مسؤولة إن التحاليل المخبرية أثبتت أن 76 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء، مشيرة إلى أن المصابين الأربعة من العائلة نفسها الحاملة لهذا الفيروس، والتي ترقد بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وبتسجيل أربع حالات جديدة بمدينة الريش، ارتفع عدد المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 71 حالة مؤكدة، منها 37 حالة بإقليم ميدلت، و 25 حالة بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.
فيما بلغ عدد المتعافين بالجهة إلى حدود اللحظة حالتين، ويتعلق الأمر بأول مصابة بالريش، والمصاب الوحيد باقليم تنغير، فيما توفي شخص واحد ينحدر من إقليم ورزازات.