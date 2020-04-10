ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 35 بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 80 شخصا بمدينة الريش، إقليم ميدلت، للكشف عن فيروس "كوفيد-19"، أن أربع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بإقليم ميدلت إلى 37 حالة مؤكدة.

وقالت مصادر مسؤولة إن التحاليل المخبرية أثبتت أن 76 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء، مشيرة إلى أن المصابين الأربعة من العائلة نفسها الحاملة لهذا الفيروس، والتي ترقد بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وبتسجيل أربع حالات جديدة بمدينة الريش، ارتفع عدد المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 71 حالة مؤكدة، منها 37 حالة بإقليم ميدلت، و 25 حالة بإقليم ورزازات، و5 حالات بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير.

فيما بلغ عدد المتعافين بالجهة إلى حدود اللحظة حالتين، ويتعلق الأمر بأول مصابة بالريش، والمصاب الوحيد باقليم تنغير، فيما توفي شخص واحد ينحدر من إقليم ورزازات.