سبع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في النّاظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

قال مصدر بمديرية الصحّة في النّاظور، مساء الجمعة، إنه سُجل ما مجموعه 7 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، بينها أطفال، لترتفع الحصيلة على مستوى الإقليم إلى 31 حالة.

وأضاف المصدرُ نفسه أن الإصابات الجديدة المسجّلة تهمّ مخالطي الحالات السّابقة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة ما زالت، إلى حدود الساعة، في انتظار بقيّة النّتائج الأخرى لتحاليل مخبرية شملت عددا من المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وتتوزّع الإصابات الإجمالية بوباء "كوفيد-19" على مستوى الإقليم كالتالي: 17 بالناظور، بينها ثلاث إصابات جديدة، و9 ببوعرك، بإضافة أربع إصابات الجمعة، و2 بزايو، وواحدة بكل من أولاد ستوت والعروي وسلوان.

يُذكر أن النّاظور سجّلت، الخميس، أوّل حالة شفاء لمهاجر مغربي عائد من الدّيار الفرنسية يبلغ من العمر 84 سنة، غادر أسوار مستشفى الحسني الذي كان يتلقّى فيه العلاج صباح الجمعة، ليكون بذلك أوّل حالة شفاء تُسجّل بالإقليم.