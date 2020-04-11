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كُتّاب وآراء
إقليم تاونات يسجل أول حالة وفاة بـ"كوفيد - 19"
سجّل إقليم تاونات، ليلة الجمعة، أول حالة وفاة لمصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر أكثر من 70 سنة، وكانت تقيم، قيد حياتها، بحي الداخلة بتيسة.
ووفقا لما أورده فؤاد الهواري، المندوب الإقليمي للصحة بتاونات، في تصريح لهسبريس، فإن المعنية بالأمر فارقت الحياة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، الذي نقلت إليه من المستشفى الإقليمي لتاونات إثر تدهور حالتها الصحية.
يشار إلى أن حصيلة إقليم تاونات من الإصابات المؤكدة بوباء "كورونا" المستجد، حسب آخر الإحصائيات الرسمية، بلغت أربع حالات مؤكدة.