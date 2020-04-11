مديرية الجمارك بجهة الشرق تتبرع بالدم ومعدات‎

هسبريس من الناظور

قامت المديرية الجهوية للجمارك الجهة الشرقية بتنظيم حملة للتبرع بالدم لفائدة مركز تحاقن الدم بالناظور، من أجل المساهمة في سد الخصاص على مستوى بنك الدم، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المبادرة، التي جرت في مقر المديرية الإقليمية ببني أنصار، عرفت حضورا من طرف المتبرعين في صفوف الجمركيات والجمركيين من مديريتي الناظور ووجدة.

وعلاقة بالموضوع نفسه، قامت المديرية الجهوية للجمارك بالجهة الشرقية بالتبرع بمعدات طبية وأيضا كمامات طبية لفائدة المستشفى الحسني بالناظور.

وحثت المديرية ذاتها موظفيها على التبرع ماديا، كل حسب استطاعته، لصندوق كورونا، والذي تم إحداثه بتعليمات ملكية، من أجل تقليص تداعيات هذا الوباء على الفئات الهشة.