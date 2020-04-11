كورونا .. شفاء طبيبين و4 أشخاص بفاس ومكناس

رشيد الكويرتي من فاس

كشفت شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، أنه تأكد، اليوم السبت، شفاء 6 حالات من الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19" دفعة واحدة على صعيد جهة فاس مكناس.

وأوضحت غزوي في تصريح لهسبريس أن حالات التعافي تخص طبيبين في فاس، و4 حالات شفاء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، ضمنها طفل عمره 10 أشهر.

وبهذه الدفعة من المتعافين يرتفع إجمالي حالات الشفاء من عدوى فيروس "كوفيد 19" بجهة فاس مكناس، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 32 حالة شفاء.

ويصل، حتى الآن، مجموع عدد المتعافين بمكناس 24 حالة، بينما تتقاسم، مناصفة بينهما، كل من فاس وتازة حالات الشفاء الثمانية الأخرى، أي بـ4 حالة شفاء لكل واحدة منهما.