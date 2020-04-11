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الرئيسية | جهات | كورونا .. شفاء طبيبين و4 أشخاص بفاس ومكناس

كورونا .. شفاء طبيبين و4 أشخاص بفاس ومكناس

كورونا .. شفاء طبيبين و4 أشخاص بفاس ومكناس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 11 أبريل 2020 - 16:06

كشفت شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، أنه تأكد، اليوم السبت، شفاء 6 حالات من الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19" دفعة واحدة على صعيد جهة فاس مكناس.

وأوضحت غزوي في تصريح لهسبريس أن حالات التعافي تخص طبيبين في فاس، و4 حالات شفاء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، ضمنها طفل عمره 10 أشهر.

وبهذه الدفعة من المتعافين يرتفع إجمالي حالات الشفاء من عدوى فيروس "كوفيد 19" بجهة فاس مكناس، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 32 حالة شفاء.

ويصل، حتى الآن، مجموع عدد المتعافين بمكناس 24 حالة، بينما تتقاسم، مناصفة بينهما، كل من فاس وتازة حالات الشفاء الثمانية الأخرى، أي بـ4 حالة شفاء لكل واحدة منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - brahim السبت 11 أبريل 2020 - 16:16
لست أدري هل تشاطروني نفس الإحساس، حيث تغمرني فرحة عميقة كلما علمت بشفاء أحدهم.
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101
2 - سعيد م السبت 11 أبريل 2020 - 16:19
بدأنا نسمع اخبارا تفرح وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جميع الأطر الطيبة ورجال الأمن والممرضين وكل الذين يتصدون لهذا الوباء الفتاك وتحية وتقدير
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68
3 - حميد السبت 11 أبريل 2020 - 16:23
الحمد لله على لطفه و رحمته الواسعة،اظن ان اليوم سيكون هناك حالات كثيرة للشفاء،اللهم اشفي جميع المصابين و ارفع عنا هذا البلاء و بلغنا رمضان لا مفقودين و لا فاقدين فإنك قادر على كل شيئ يا ارحم الراحمين.
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62
4 - المربوحي السبت 11 أبريل 2020 - 16:24
المشكل في المتابعة الطبية الدقيقة و الكشوفات المخبرية بعد الشفاء..
فهناك حالات ارتدادية بعد الشفاء ..
والله يشافي الجميع
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6
5 - لنتحد جميعا السبت 11 أبريل 2020 - 16:25
الزموا بيوتكم و سنصلي التراويح ان شاء الله
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24
6 - احمد...احمدك يارب السبت 11 أبريل 2020 - 16:27
الحمد والشكر لله رب العالمين على شفاء عدد كبير من المواطنين . لكن ما ﻻ افهمه ان كثيراً ما نسمع ان الجائحة كوفيد19 ﻻ تلقيح وﻻ دواء له !! اذن لم نسمع عن الادوية المستعملة التي ادت الى شفاء عدد ﻻباس به من المرضى !!
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-3
7 - أبو عدنان السبت 11 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لله اللهم رب الناس إذهب الباس
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5
8 - سلوى السبت 11 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله على سلامة اطبائنا الاعزاء وألف سلامة لكل متعافي.
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9 - رشيد السبت 11 أبريل 2020 - 16:45
الحمد لله ،تنمنى الشفاء للجميع ان شاء الله...بقاو فديوركم
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