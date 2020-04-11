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كُتّاب وآراء
إصابة رضيع ترفع حالات "كوفيد-19" بجهة سوس
أفادت مصادر هسبريس بأن رضيعا، يبلغ من العمر سنتيْن، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أُخضع لها إيجابية، لترتفع بذلك الحالة الوبائية بجهة سوس ماسة إلى 23 حالة إصابة مؤكّدة.
وأوردت المصادر ذاتها أن الرضيع كان من مخالطي أسرة في دوار "المحاميد" بالجماعة الترابية "فم زكيد"، التابعة لإقليم طاطا جهة سوس ماسة، اكتُشفت إصابة ربها، البالغ من العمر حوالي 90 سنة، قبل أن تأتي نتائج التحاليل المخبرية إيجابية لابنه وسيدة أخرى.
وقالت مصادر من المنطقة إن أحد أبناء المسن المُصاب، الذي قدم من مدينة الدار البيضاء، كان حاملا لفيروس كورونا المستجد دون أن تظهر عليه أي أعراض، ما ساعد في نشر العدوى بين صفوف أفراد عائلته.
وعلى إثر ذلك، تدخلت السلطات المختصة، الإدارية والصحية، وعملت على تطويق المدشر وفرض الحجر الصحي الإجباري على كل أفراد تلك العائلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
On ne le dit jamais assez
On vous empêche de sortir c’est un pb
On vous laisse sortir c’est encore plus de pb
Même les animaux on arrive les dresser
L’être humain Lahawla wa La kowata
C’est quoi la faute à ce bébé le pauvre
La famille les parent ont leur grande responsabilité sur la propagation du virus
Un pays qui possède ce genre de famille n’avance jamais