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تسجيل أوّل إصابة بفيروس "كورونا" بالدريوش

تسجيل أوّل إصابة بفيروس "كورونا" بالدريوش
هسبريس من الناظور
السبت 11 أبريل 2020 - 17:05

سجّل إقليم الدريوش أول حالة إصابة بفيروس كورونا صباح اليوم السبت، ويتعلّق الأمر بامرأة تنحدر من جماعة قاسيطة.

وكشف مصدر مطلع أن المرأة التي كانت تتواجد ببني بوعياش تمّ نقلها إلى مستشفى إمزورن لتلقي العلاج، بعد أن كشفت التحاليل المخبرية إصابتها بالفيروس.

وأعلنت مديرية الصحّة بالحسيمة، صباح اليوم، عن ثلاث إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، من بينها حالة المرأة هذه.

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