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كُتّاب وآراء
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طفل يقهر مرض "كوفيد-19" بمستشفى تطوان
السبت 11 أبريل 2020 - 18:50
كشف مصدر مسؤول من المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان شفاء طفل من مرض "كوفيد-19"، بعدما تم التأكد من ذلك مخبريا.
وقال المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، إن الطفل، البالغ من العمر ثماني سنوات ونيف، تماثل للشفاء نهائيا من المرض، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من "كوفيد-19" بمستشفى تطوان، الذي يشكل مركزا مرجعيا لاستقبال حالات إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، إلى ثلاث حالات، مقابل أربع وفيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - خديجة حجوجي السبت 11 أبريل 2020 - 19:08
ألف سلامة يا بطل على خوض معركة كورونا و الخروج منها سالما .
تهانينا لوالديه و ذويه ؛ لأنها تبقى محنة الجميع ...
نتمنى الشفاء العاجل لكل مصاب ، و نتمنى جلاء الوباء عن كل المعمور .
على سلامتك يا غالي .
تهانينا لوالديه و ذويه ؛ لأنها تبقى محنة الجميع ...
نتمنى الشفاء العاجل لكل مصاب ، و نتمنى جلاء الوباء عن كل المعمور .
على سلامتك يا غالي .
2 - السيدة الحرة السبت 11 أبريل 2020 - 19:16
بالمقابل توفيت اختي الاسبوع الماضي نتيجة اصابتها بجلطة دماغية سببت لها الوفاة بعد رفض مستشفى سانية الرمل بتطوان استقبالها بكون المستشفى يستقبل فقط حالات كورونا كما تم رفضها ايضا من طرف اطباء القطاع الخاص الذي يخافون العمل في زمن كورونا،، كيف سمح لكم ضميركم ان تهللوا بشفاء طفل بكورونا مقابل ذلك توفيت اختي بسبب إهمالكم لها قمة العار ان تصبح مستشفياتنا تستقبل فقط مصابوا كورونا ؟؟ ماذا عن باقي المرضى و الحالات المستعجلة،، حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم اما اطباء القطاع الخاص اقول لهم الطبيب الذي لا يعمل في جميع الظروف ليس طبيبا.. لو ظروف الحجر الصحي لرفع دعوى قضائية ضد مستشفى سانية الرمل الذي رفض تقديم مساعدة لاختي التي توفيت فهذا ليس وقت الحساب و لكن عند ربي ما كيضيع حتى واحد شكرا هيسبريس على النشر
3 - [email protected] السبت 11 أبريل 2020 - 19:20
إنه الجهل يسادة كيف يقال أن هدا الطفل قهر الفيروس. أليس الله من يشفي سبحانه و تعالى أليس الله من يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حفظ الله طاقم هسبريس من كل بلاء وشر وجميع المسلمين في كل مكان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
4 - Said السبت 11 أبريل 2020 - 19:21
الحمدلله على سلامتك يا بني والشفاء العاجل لباقي المرضى ولجميع المسلمين
5 - القاهر والقهرة الدايمة السبت 11 أبريل 2020 - 19:44
إن قهر الوباء فآتوا به عند المرضى ليقهر وباءهم ويشفيهم..لا قاهر فوق العباد إلا رب العباد ولكن كثيرا منهم لا يتفكرون..
6 - Ziko السبت 11 أبريل 2020 - 19:49
الحمد لله على سلامتك اولدي الله يطول فعمرك لواليديك ويعوض لك الله هذه المحنة بالخير.بمسقبل زاهر ان شاء الله
يا شجاع
يا شجاع
7 - حميدو الفارس السبت 11 أبريل 2020 - 19:49
الله اشافي الجميع هل يتم مراقبة الأشخاص بعد الشفاء للتأكد فعلا انه معافى 100%
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