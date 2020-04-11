طفل يقهر مرض "كوفيد-19" بمستشفى تطوان

أيوب صدور من تطوان

كشف مصدر مسؤول من المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان شفاء طفل من مرض "كوفيد-19"، بعدما تم التأكد من ذلك مخبريا.

وقال المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، إن الطفل، البالغ من العمر ثماني سنوات ونيف، تماثل للشفاء نهائيا من المرض، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من "كوفيد-19" بمستشفى تطوان، الذي يشكل مركزا مرجعيا لاستقبال حالات إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، إلى ثلاث حالات، مقابل أربع وفيات.