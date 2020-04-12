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الرئيسية | جهات | جمعية تقيم عيد ميلاد أمام منزل طفل في خريبكة

جمعية تقيم عيد ميلاد أمام منزل طفل في خريبكة

جمعية تقيم عيد ميلاد أمام منزل طفل في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 12 أبريل 2020 - 00:05

احتضن الحيّ السكني "المسيرة" بمدينة خريبكة، السبت، حفل عيد ميلاد طفل بطريقة تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، حيث جرى تنظيم الاحتفال في الشارع العام أمام منزل المحتفى به، وذلك تحت شعار "خليك في دارك والفرحة تجي حتال عندك".

ويأتي الاحتفال في إطار مبادرة أطلقتها جمعية "فضاء سكومة لمحترفي التنشيط"، انطلاقا من جرد أسماء وعناوين سكن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و12 سنة الذين تتزامن أعياد ميلادهم والفترة بين 5 و12 أبريل من كل سنة.

هشام سكومة، رئيس جمعية فضاء سكومة لمحترفي التنشيط بخريبكة، قال إن "المبادرة تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، وتحترم كل التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب الأطفال الملتزمون بالحجر الصحي".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الظرفية الراهنة تمنع الأطفال من الاحتفاء بأعياد ميلادهم، مما دفع الجمعية إلى التفكير في مبادرة تراعي قرار تقييد الحركة وحالة الطوارئ من جهة، وتمكّن الأطفال من حقهم في الاحتفال والفرح من جهة ثانية".

وتضمن الحفل، الذي تابعه سكان الحيّ من النوافذ والأسطح، تقديم عروض موسيقية وبهلوانية ورقصات، إضافة إلى ترديد أناشيد خاصة بالاحتفال بعيد الميلاد، في الوقت الذي رفع فيه المحتفى به لوحة صغيرة كُتب عليها "شكرا لكم".

وعلى وقع التصفيقات، قدّمت الجمعية هدية للطفل المحتفى به، تسلّمها نيابة عنه والده الذي تقدّم بالشكر للمنظمين والمشاركين في النشاط، وقال إن الاحتفال بهذا الشكل أدخل الفرحة على قلب طفله وباقي أفراد الأسرة.

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