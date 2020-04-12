24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:33
|17:06
|20:00
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أهمية التعلم الذاتي
- كورونا و"الباك" .. لا سنة بيضاء والامتحانات بعد نهاية "حَجر الوباء"
- ملايين المغاربة يُنهون 20 يوماً من "الحَجر" .. توتر وترقب وضجر
- حملة تدعم الجالية المغربية أمام تفشي "كوفيد 19"
- السلطات والكمّامات
"صندوق كورونا" يصرف 70 مليارا لفاقدي الشغل في شهر مارس (5.00)
- باحث يقترحُ صلاة جماعية "افتراضية" بالمغرب لمواجهة "كورونا" - (261)
- هولندا تطلب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (226)
- سلوى أخنوش توفر المطهرات لفائدة المستشفيات - (139)
- المغرب يسجِّل 97 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (131)
- "وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة - (130)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تقيم عيد ميلاد أمام منزل طفل في خريبكة
احتضن الحيّ السكني "المسيرة" بمدينة خريبكة، السبت، حفل عيد ميلاد طفل بطريقة تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، حيث جرى تنظيم الاحتفال في الشارع العام أمام منزل المحتفى به، وذلك تحت شعار "خليك في دارك والفرحة تجي حتال عندك".
ويأتي الاحتفال في إطار مبادرة أطلقتها جمعية "فضاء سكومة لمحترفي التنشيط"، انطلاقا من جرد أسماء وعناوين سكن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و12 سنة الذين تتزامن أعياد ميلادهم والفترة بين 5 و12 أبريل من كل سنة.
هشام سكومة، رئيس جمعية فضاء سكومة لمحترفي التنشيط بخريبكة، قال إن "المبادرة تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، وتحترم كل التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب الأطفال الملتزمون بالحجر الصحي".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الظرفية الراهنة تمنع الأطفال من الاحتفاء بأعياد ميلادهم، مما دفع الجمعية إلى التفكير في مبادرة تراعي قرار تقييد الحركة وحالة الطوارئ من جهة، وتمكّن الأطفال من حقهم في الاحتفال والفرح من جهة ثانية".
وتضمن الحفل، الذي تابعه سكان الحيّ من النوافذ والأسطح، تقديم عروض موسيقية وبهلوانية ورقصات، إضافة إلى ترديد أناشيد خاصة بالاحتفال بعيد الميلاد، في الوقت الذي رفع فيه المحتفى به لوحة صغيرة كُتب عليها "شكرا لكم".
وعلى وقع التصفيقات، قدّمت الجمعية هدية للطفل المحتفى به، تسلّمها نيابة عنه والده الذي تقدّم بالشكر للمنظمين والمشاركين في النشاط، وقال إن الاحتفال بهذا الشكل أدخل الفرحة على قلب طفله وباقي أفراد الأسرة.