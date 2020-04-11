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كُتّاب وآراء
تحليلات سلبية تبعد "كورونا" عن 6 حالات بخنيفرة
أبعدت تحليلات مخبرية لست حالات فيروس "كورونا" المستجد عن إقليم خنيفرة؛ ووفق مصدر هسبريس فإن مندوبية وزارة الصحة بخنيفرة توصلت بنتائج سلبية للحالات كلها.
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن 5 حالات تخص أطباء كانوا في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم، وحالة واحدة من قرية ضواحي خنيفرة.
وأردف المصدر عينه أن مندوبية وزارة الصحة بخنيفرة أرسلت عينات لخمس حالات جديدة إلى معهد "باستور" بالدار البيضاء، بين مساء أمس وصباح اليوم السبت، منها عينة لامرأة فارقت الحياة اليوم، تبلغ من العمر 75 سنة، كانت تتابع علاجها بمركز تصفية الدم بخنيفرة.
وبتوالي النتائج السلبية يكون إقليم خنيفرة سجل حالة إصابة واحدة فقط بـ"كوفيد-19"، تخص مهندسا معماريا يتماثل للشفاء، ومن المرجح أن تغادر المشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.