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نادي رجاء بني ملال يقدّم الدعم إلى الأسر المعوزة

نادي رجاء بني ملال يقدّم الدعم إلى الأسر المعوزة
حميد رزقي من بني ملال
الأحد 12 أبريل 2020 - 12:40

خصص نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، 200 قفة من المواد الغذائية الأساسية لفائدة الأسر المعوزة والفئات الهشة بالمدينة، من خلال مساهمات اللجنة المكلفة بتصريف الأمور الجارية للنادي، ولاعبي الفريق الأول، وجميع الأطقم التقنية والإدارية والطبية وباقي العاملين بالنادي، المنتمين إلى جميع الفئات العمرية.

وستُوزع هذه المساعدات الاجتماعية بتنسيق مع سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم بني ملال، حرصا على أن تصل إلى مستحقيها، وفق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة تفاديا لتفشي وباء "كورونا".

وتأتي هذه المبادرة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة "كورونا"، ولتجسيد قيم المواطنة وروح التضامن والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتندرج العملية، وفق المصدر ذاته، في سياق تعبئة نادي رجاء بني ملال للتصدي للآثار السلبية لفيروس "كوفيد-19"، بتوفير المواد الأساسية والمستلزمات التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، قصد التخفيف من معاناة الأسر المعوزة والفئات الهشة بالمدينة، والتي كانت دوما مشجعة ومساندة للفريق أينما حل وارتحل.

وبهذه المناسبة، وفق المصدر، فإن مكونات النادي "تغتنم الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، وخاصة السلطات المحلية والأطر الصحية ومصالح الأمن والدرك والمخزن الإداري ورجال التربية وعمال النظافة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - جلال الأحد 12 أبريل 2020 - 13:00
فينكم أيها الفنانين و الرقصات والمغنيين غبرتو علينا
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2 - Mohannd الأحد 12 أبريل 2020 - 13:21
شكرا جزيلا لنادي رجاء بني ملال بهدا العمل النبيل رغم الا زمة الخانقة التي يمر بها الفريق الذي امتعنا في السبعينيات با احلي الذكريات ونتمني له حظا سعيدا ومستقبلا زاهرا إسواتا بماضيه العريق
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3 - السلام عليكم الأحد 12 أبريل 2020 - 13:25
برافو...... مبادرة حسنة من نادي رجاء بني ملال...
إلى جانب هذا نجد نساء ورجال وشباب من المجتمع المدني وبمبادرة طيبة منهم ساهموا فردا فردا جمع بعض الاموال و اقتناء مواد غذائية للتخفيف ولو بقدر بسيط على الأسر المعوزرة التي تعاني في صمت خلال هذه الفترة العصيبة ....واتساءل عن " التجار الكبار" وما أكثرهم ببني ملال لماذا لا يحدنون حدو هؤلاء للتخفيف من معاناة إخواننا الفقراء سيما الأرامل والمسنين؟؟؟؟
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4 - بيضاوي الأحد 12 أبريل 2020 - 13:51
برافو بني ملال اينكم يارجاء الشعب ووداد الامة فاللقب لاينفع في شىء فيناهما الناصيري والزيات والاترات اغبرتوا
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5 - سميرة الأحد 12 أبريل 2020 - 13:57
هذه بادرة طيبة يشكر عليها النادي ليس كنادي الرجاء والوداد اللذان ينتظران مساهمات الشعب الذي هو اصلا منهك قبل هذه الأزمة
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