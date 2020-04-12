نادي رجاء بني ملال يقدّم الدعم إلى الأسر المعوزة

حميد رزقي من بني ملال

خصص نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، 200 قفة من المواد الغذائية الأساسية لفائدة الأسر المعوزة والفئات الهشة بالمدينة، من خلال مساهمات اللجنة المكلفة بتصريف الأمور الجارية للنادي، ولاعبي الفريق الأول، وجميع الأطقم التقنية والإدارية والطبية وباقي العاملين بالنادي، المنتمين إلى جميع الفئات العمرية.

وستُوزع هذه المساعدات الاجتماعية بتنسيق مع سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم بني ملال، حرصا على أن تصل إلى مستحقيها، وفق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة تفاديا لتفشي وباء "كورونا".

وتأتي هذه المبادرة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة "كورونا"، ولتجسيد قيم المواطنة وروح التضامن والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتندرج العملية، وفق المصدر ذاته، في سياق تعبئة نادي رجاء بني ملال للتصدي للآثار السلبية لفيروس "كوفيد-19"، بتوفير المواد الأساسية والمستلزمات التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، قصد التخفيف من معاناة الأسر المعوزة والفئات الهشة بالمدينة، والتي كانت دوما مشجعة ومساندة للفريق أينما حل وارتحل.

وبهذه المناسبة، وفق المصدر، فإن مكونات النادي "تغتنم الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، وخاصة السلطات المحلية والأطر الصحية ومصالح الأمن والدرك والمخزن الإداري ورجال التربية وعمال النظافة".