تدابير عديدة تواكب "الطوارئ الصحية" في إفران

رشيد الكويرتي من فاس

استفادت 20 ألف أسرة معوزة بمختلف جماعات إقليم إفران، من قسيمات شراء ومواد غذائية عينية، في إطار التدابير الاجتماعية المواكبة لفرض حالة الطوارئ الصحية.

وتمت تغطية نفقات هذا الدعم الاجتماعي، عبر تحويل جمعية منتدى إفران للتنمية والثقافة ميزانية مهرجان إفران الدولي، التي تفوق مليون درهم، لهذا الغرض، إلى جانب المساهمات التي خصصها مجلس جماعة بن صميم ومحسنون ومقاولات محلية لدعم هذه المبادرة.

وبحسب ما أوردته خلية الاتصال بعمالة إفران، فقد تم، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" المستجد، وضع مخطط إقليمي يرتكز على تنظيم الحملات التحسيسية اليومية، والقيام بعمليات تعقيم واسعة النطاق، إضافة إلى التتبع اليومي للوضع الصحي للساكنة، والحرص على امتثالهم للتدابير الأمنية المتخذة.

مصدر هسبريس أوضح أن السلطات الإقليمية بإفران سهرت، في خضم إعمال هذه الإجراءات الاحترازية وبتنسيق مع مندوبية التعاون الوطني، على التكفل بـ38 شخصا بدون مأوى من خارج الإقليم، بإيوائهم في ظروف جيدة بمؤسسة دار الطالب بعين اللوح، مشيرا إلى أن مصالح العمالة عملت على إصلاح وترميم المستشفى المتعدد الاختصاصات بمدينة أزرو بمبلغ مالي مهم، لاستقبال المخالطين للمصابين بفيروس "كوفيد-19".

وأفاد المصدر ذاته أن السلطات الإقليمية بإفران عبأت ممونا معتمدا، للإشراف على تقديم أزيد من 200 وجبة غذائية متكاملة يوميا، لفائدة المصابين والمخالطين والطاقم الطبي الساهر على عملية التطبيب، بكل المراكز المخصصة لمحاربة جائحة "كورونا" على صعيد الإقليم.