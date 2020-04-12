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الرئيسية | جهات | ثاني شفاء من كورونا في العيون الساقية الحمراء

ثاني شفاء من كورونا في العيون الساقية الحمراء

ثاني شفاء من كورونا في العيون الساقية الحمراء
هسبريس من العيون
الأحد 12 أبريل 2020 - 14:10

كشفت التحاليل المخبرية خلو امرأة خمسينية من فيروس كورونا المستجد بجهة العيون الساقية الحمراء، بعد إجراء اختبارين متتاليين جاءت نتائجهما سلبية.

مصدر طبي أكد أن "التحسن في حالات المرضى بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي وسم فترة علاجهم"، مشيرا إلى أن "الوضعية الوبائية في الجهة مستقرة، إذ لم تسجل أي حالة جديدة منذ 3 أبريل الجاري".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مستشفى مولاي الحسن بن المهدي سجل إلى حدود اللحظة حالتي شفاء"، لافتا الانتباه إلى أن حالة الشفاء الجديدة ستغادر المستشفى اليوم الأحد.

وأورد المتحدث أن "الحالتين المتبقيتين، وتهمان رجلا وزوجته ينحدران من مدينة بوجدور، هما حاليا بمصلحة العزل الصحي في المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، وحالتهما مستقرة وتتم متابعتهما من طرف فريق طبي متخصص".

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بالعيون بساكنة الجهة التقيد بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة، والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واتخاذ سبل الحماية والوقاية، وخصوصا وضع الكمامات عند الخروج من المنازل للضرورة الملحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Rachid الأحد 12 أبريل 2020 - 14:21
نتمنى الشفاء الى جميع الجيهات الاخرى
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14
2 - زهير الأحد 12 أبريل 2020 - 14:30
الحمد لله على سلامته ودعائي بالشفاء لجميع المصابين من طنجة إلى الكويرة
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18
3 - طائر الليل الاسود الأحد 12 أبريل 2020 - 14:44
الحمد لله على سلامته اتمنى ان يتشافى جميع المرضى في بلادنا و جميع المسلمين
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6
4 - متتبع الأحد 12 أبريل 2020 - 14:52
نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في بلدنا وللجميع. سبحان الله من يحتل الرتبة الأولى عالميا في نسبة المتوفين مقارنة مع عدد المصابين يريد "تحرير" أقاليمنا الجنوبية التي لم تعرف ولا وفاة واحدة ويعود الفضل أولا للخالق سبحانه.
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