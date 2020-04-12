ثاني شفاء من كورونا في العيون الساقية الحمراء

هسبريس من العيون

كشفت التحاليل المخبرية خلو امرأة خمسينية من فيروس كورونا المستجد بجهة العيون الساقية الحمراء، بعد إجراء اختبارين متتاليين جاءت نتائجهما سلبية.

مصدر طبي أكد أن "التحسن في حالات المرضى بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي وسم فترة علاجهم"، مشيرا إلى أن "الوضعية الوبائية في الجهة مستقرة، إذ لم تسجل أي حالة جديدة منذ 3 أبريل الجاري".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مستشفى مولاي الحسن بن المهدي سجل إلى حدود اللحظة حالتي شفاء"، لافتا الانتباه إلى أن حالة الشفاء الجديدة ستغادر المستشفى اليوم الأحد.

وأورد المتحدث أن "الحالتين المتبقيتين، وتهمان رجلا وزوجته ينحدران من مدينة بوجدور، هما حاليا بمصلحة العزل الصحي في المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، وحالتهما مستقرة وتتم متابعتهما من طرف فريق طبي متخصص".

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بالعيون بساكنة الجهة التقيد بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة، والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واتخاذ سبل الحماية والوقاية، وخصوصا وضع الكمامات عند الخروج من المنازل للضرورة الملحة.