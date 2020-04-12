مسنّة تتغلب على "كورونا" في عشرة أيام‬ بالعرائش

أيوب صدور

كشف مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعرائش لهسبريس عن حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها بتحاليل مخبرية مزدوجة، أثبتت خلو جسم امرأة مسنة من وباء "كوفيد-19" ، لتغادر المستشفى الإقليمي لالة مريم اليوم الأحد.

المرأة المعنية، التي تماثلت للشفاء التام بعدما أصيبت بهذا الوباء، حسب المصدر الطبي ذاته، تبلغ من العمر حوالي 84 سنة وكانت تعاني لحظة إصابتها من مرض مزمن على مستوى القلب.

وتبعا للمصدر نفسه، فقد تماثلت المرأة الطاعنة في السن للشفاء بعد تفاعل جسمها مع العلاج المعتمد من لدن وزارة الصحة، خلال عشرة أيام، وحظيت خلال هذه المدة برعاية طبية وعناية تمريضية وخدمات التغذية، مؤكدا أن مدة الاستشفاء منذ استقبالها بلغت 12 يوما.

وتعد المتعافية الجديدة هي الحالة الثالثة التي شفيت من وباء "كورونا" بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة العرائش، بعدما سجلت بمدينة القصر الكبير.