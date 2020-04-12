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كُتّاب وآراء
مسنّة تتغلب على "كورونا" في عشرة أيام بالعرائش
كشف مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعرائش لهسبريس عن حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها بتحاليل مخبرية مزدوجة، أثبتت خلو جسم امرأة مسنة من وباء "كوفيد-19" ، لتغادر المستشفى الإقليمي لالة مريم اليوم الأحد.
المرأة المعنية، التي تماثلت للشفاء التام بعدما أصيبت بهذا الوباء، حسب المصدر الطبي ذاته، تبلغ من العمر حوالي 84 سنة وكانت تعاني لحظة إصابتها من مرض مزمن على مستوى القلب.
وتبعا للمصدر نفسه، فقد تماثلت المرأة الطاعنة في السن للشفاء بعد تفاعل جسمها مع العلاج المعتمد من لدن وزارة الصحة، خلال عشرة أيام، وحظيت خلال هذه المدة برعاية طبية وعناية تمريضية وخدمات التغذية، مؤكدا أن مدة الاستشفاء منذ استقبالها بلغت 12 يوما.
وتعد المتعافية الجديدة هي الحالة الثالثة التي شفيت من وباء "كورونا" بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة العرائش، بعدما سجلت بمدينة القصر الكبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
عندما تحين العشرون
قرونً وقرون وقرون
يجتاح الدنيا كورون
فيميت كبارهم
ويستحيي صغارهم
يخشاه الأقوياء
ولا يتعافى منه الضعفاء
يفتك بساكني القصور
ولا يسلم منه ولاة الأمور
يتطاير بينهم كالكرات
ويلتهم الحلقوم والرئات
لا تنفع معه حجامه
ويفترس من أماط لثامَه
يصيب السفن ومن فيها
وتخلو السحب من راكبيها
تتوقف فيه المصانع
ولا يجدون له من رادع
مبدؤه من خفاش الصين
وتستقبله الروم بالأنين
وتخلو الشوارع من روادها
وتستعين الاقوام بأجنادها
يضج منه روم الطليان
ولا يشعر من جاورهم بأمان
يستهينون بأول اجتياحه
وييأس طبهم من كفاحه
يتناقلون بينهم أخباره
ويكتشفون بلا نفعٍ أسراره
يخشاه الاخيار والفساق
ويدفنون ضحاياه في الاعماق
تتعطل فيه الصلوات
وتكثر فيه الدعوات
وتصدق الناس تصفيطي
ولا واحد يقول خريطي
ممالك الأرض منه في خسارة
وما إله أبد كل چاره
انها ايات واضحة من رب العالمين لعلنا نتعظ ونلتجا اليه