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الرئيسية | جهات | مسنّة تتغلب على "كورونا" في عشرة أيام‬ بالعرائش

مسنّة تتغلب على "كورونا" في عشرة أيام‬ بالعرائش

مسنّة تتغلب على "كورونا" في عشرة أيام‬ بالعرائش
أيوب صدور
الأحد 12 أبريل 2020 - 16:00

كشف مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعرائش لهسبريس عن حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها بتحاليل مخبرية مزدوجة، أثبتت خلو جسم امرأة مسنة من وباء "كوفيد-19" ، لتغادر المستشفى الإقليمي لالة مريم اليوم الأحد.

المرأة المعنية، التي تماثلت للشفاء التام بعدما أصيبت بهذا الوباء، حسب المصدر الطبي ذاته، تبلغ من العمر حوالي 84 سنة وكانت تعاني لحظة إصابتها من مرض مزمن على مستوى القلب.

وتبعا للمصدر نفسه، فقد تماثلت المرأة الطاعنة في السن للشفاء بعد تفاعل جسمها مع العلاج المعتمد من لدن وزارة الصحة، خلال عشرة أيام، وحظيت خلال هذه المدة برعاية طبية وعناية تمريضية وخدمات التغذية، مؤكدا أن مدة الاستشفاء منذ استقبالها بلغت 12 يوما.

وتعد المتعافية الجديدة هي الحالة الثالثة التي شفيت من وباء "كورونا" بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة العرائش، بعدما سجلت بمدينة القصر الكبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي شمالي الأحد 12 أبريل 2020 - 16:06
الحمد لله ، وهو على كل شيء قدير
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2 - محمد الأحد 12 أبريل 2020 - 16:12
اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين.
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28
3 - Momo الأحد 12 أبريل 2020 - 16:14
الحمد لله على سلامتك يا الوالدة،اليوم كذلك سمعت خبر شفاء المصابة الاصغر في المغرب التي تبلغ شهرين و نصف،حمدا لله على لطفه و رحمته الواسعة،ولا احد يموت بغير اجله.
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37
4 - Aisa الأحد 12 أبريل 2020 - 16:17
نطلب الله لك الصحة والهناء وطول العمر، واذ قال ابراهيم عليه السلام في دعاءه (( واذا مرضت فهو يشفين))
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13
5 - مواطنة حرة الأحد 12 أبريل 2020 - 16:20
الله إعطي الصحة لحاجة هاكا بغيناكوم القوة والنشاط.حت حنا مغنسمحو لا فشبابنا ولا فشيوخنا ولا اطفالنا مبغنا حتى وحد إموت.احبكم ابناء وبنات وطني.
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6 - ياسينو الأحد 12 أبريل 2020 - 16:24
على سلامتها مسكينة،الله اشافي المرضى وعافينا من هاد الوباء.
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10
7 - زواقي الأحد 12 أبريل 2020 - 16:32
قصيدة وردت في كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي ت 565هـ

عندما تحين العشرون
قرونً وقرون وقرون
يجتاح الدنيا كورون
فيميت كبارهم
ويستحيي صغارهم
يخشاه الأقوياء
ولا يتعافى منه الضعفاء
يفتك بساكني القصور
ولا يسلم منه ولاة الأمور
يتطاير بينهم كالكرات
ويلتهم الحلقوم والرئات
لا تنفع معه حجامه
ويفترس من أماط لثامَه
يصيب السفن ومن فيها
وتخلو السحب من راكبيها
تتوقف فيه المصانع
ولا يجدون له من رادع
مبدؤه من خفاش الصين
وتستقبله الروم بالأنين
وتخلو الشوارع من روادها
وتستعين الاقوام بأجنادها
يضج منه روم الطليان
ولا يشعر من جاورهم بأمان
يستهينون بأول اجتياحه
وييأس طبهم من كفاحه
يتناقلون بينهم أخباره
ويكتشفون بلا نفعٍ أسراره
يخشاه الاخيار والفساق
ويدفنون ضحاياه في الاعماق
تتعطل فيه الصلوات
وتكثر فيه الدعوات
وتصدق الناس تصفيطي
ولا واحد يقول خريطي
ممالك الأرض منه في خسارة
وما إله أبد كل چاره
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8 - سامية الأحد 12 أبريل 2020 - 16:35
يارب تشفي كل مريض بوباء كورونا
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9 - mariam atou الأحد 12 أبريل 2020 - 16:35
الحمد لله ، الله يشافي جميع المرضى و الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب
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10 - زعيتر الأحد 12 أبريل 2020 - 16:40
ذلك لنعلم ان الامر بيد الله تعالى فعال لما يريد
انها ايات واضحة من رب العالمين لعلنا نتعظ ونلتجا اليه
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11 - BONNES NOUVELLES الأحد 12 أبريل 2020 - 16:47
ALLAH EL HAMD POUR CES BONNES NOUVELLES QUI DONNENT DE L'ESPOIR ET REMONTENT LE MORAL DES MALADES ET NON MALADES. EPARGNEZ LES MAUVAISES NOUVELLES QUI DEPRIMENT ET AUGMENTENT LA PEUR ET LE MAL EN CES MOMENTS DIFFICILES.
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12 - موسى الأحد 12 أبريل 2020 - 16:52
كلنا نعرف ناس ديال بادية معندهمش المشاكل بحال ناس ديال المدن
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