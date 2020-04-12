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الرئيسية | جهات | ثلاث إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" في الناظور

ثلاث إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" في الناظور

ثلاث إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" في الناظور
هسبريس من الناظور
الأحد 12 أبريل 2020 - 16:20

سجّلت مديرية الصحّة بإقليم النّاظور، اليوم الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح العدد الإجمالي 34 حالة مؤكّدة وفق ما أثبتته التحاليل المخبرية.

وذكر مصدر من داخل مديرية الصحّة بالناظور أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في جماعة أولا ستوت، التابعة ترابيا لإقليم زايو، تتعلّق بأفراد أسرة مصابة قبل ذلك في مدينة زايو.

جدير بالذّكر أن إقليم النّاظور سجّل، إلى حدود الآن، حالة شفاء واحدة لمهاجر مغربي يبلغ من العمر 84 عاما يقيم بجماعة سلوان؛ فيما الحالات الباقية ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور.

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1 - زكرياء المغربي الأحد 12 أبريل 2020 - 16:38
اللهم يا عالم الغيوب ويا مفرج الهموم فرج همنا ورفع عنا الضرر ورحمنا برحمتك الواسعة اللهم جعل هذا الوباء مغفرة لعبادك اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية والهناء والطمأنينة والرشاد والخير لجميع المسلمين بزوال الأمراض والأوبئة وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة وأزكى السلام
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