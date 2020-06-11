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كُتّاب وآراء
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وزارة الصحة تنفي إصدار مخطط رفع الحجر الصحي
الخميس 11 يونيو 2020 - 13:10
نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إصدارها لأية وثيقة رسمية تحمل اسم "مخطط رفع الحجر الصحي"، والتي جرى ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
ونفت الوزارة ذاتها في بلاغ تكذيبي، توصلت به هسبريس، ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم "مخطط رفع الحجر الصحي" منسوبة إلى وزارة الصحة.
وأدانت الوزارة الوصية على القطاع الصحيّ هذه التصرفات، محذرة من كل ما من شأنه أن يقوّض جهودها في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - حمزة الخميس 11 يونيو 2020 - 13:19
مانݣول غير سبحان الله ، فين الكدوب و فين الصح مع حكومة الإرتجال . العلم لله .
2 - الياس الخميس 11 يونيو 2020 - 13:20
منذ ظهرت مواقع التواصل الاجتماعية ونحن في فوضى كل من خاطر بباله اي فكرة او اشاعة فتنتشر كالنار في الهشيم . لماذا يسبقون الاحدات حتى لو طرحتم هاته الاشاعت لن يتغير شيئ فالحكومة متشبتة بقرارها
3 - لحسن الخميس 11 يونيو 2020 - 13:25
سيدي وزير الصحة نعلم بأن الحجر الصحي لازال قائما ولكن كلشي خرج من المسؤول الله اعلم
4 - رشيد الخميس 11 يونيو 2020 - 13:47
البارح تفرجت فالعتماني هو كيضحك ونا كنضحت صراحا شبعت ضحك
5 - ابن مقاوم الخميس 11 يونيو 2020 - 13:51
تفاهم
على ربي غير تفاهموا بناتكم أنتما أعضاء الحكومة و عطونا شي نهار شي بلاغ ، رؤية ، قرار ....... إكون واضح مفهوم نفتخروا به حتى حنا بحال الدول تقولوا عندنا حكومة باغى تنساجم
على ربي غير تفاهموا بناتكم أنتما أعضاء الحكومة و عطونا شي نهار شي بلاغ ، رؤية ، قرار ....... إكون واضح مفهوم نفتخروا به حتى حنا بحال الدول تقولوا عندنا حكومة باغى تنساجم
6 - zouichi الخميس 11 يونيو 2020 - 13:54
اغلبية الوتائق المسربة من الحكومة يكذبونها و بعد بضعة أيام او ساعات نراها تنشر من طرفهم كوثيقة تاجيل الحجر للمرة الثانية و وثيقة 22.20 و يوجد الكثير مع هاته الاحزاب السياسية الفاشلة
7 - ennasri. الخميس 11 يونيو 2020 - 14:04
وزارة الصحة مامفاهماش حتى مع الأطر ديالها ؟؟
8 - حفصوصة الخميس 11 يونيو 2020 - 14:21
لا داعي لكثرة الكلام الذي لا يجدي المصادر الموثوق بها معروفة الحق بين والغي بين لا سبيل لاتباع المتاهات .شكرا
9 - مواطن الخميس 11 يونيو 2020 - 14:39
هل الحجر الصحي لازال لم يرفع.....في مدينتنا رفع الحجر الصحي وبدانا في حالة الطوارىء....اصبحت لا افهم اي شيء.....هل تم التراجع عن رفع الحجر الصحي؟
10 - براهيم الخميس 11 يونيو 2020 - 14:43
صحة في المغرب مقارنة بين الدول العربية الأخرى
الحمد لله على كل الطواقم الطبية وصلطات المحلية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله
الحمد لله على كل الطواقم الطبية وصلطات المحلية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله
11 - حسام الخميس 11 يونيو 2020 - 14:47
بناءً على قدرتي الفكرية ومعرفتي الواسعة من الناحية التكتيكية والمبدئية منذ القدم ،
وبصفتي متمرس وخبير وأستاذجمعوي، وبحكم موهبتي الدبلوماسية والسياسية ، وكذلك الدينية في ظل التطور الراهن ، توصلت إلى نتيجة ملموسة ومحددة وعميقة
مفادها انه ليس لدي شيء أقوله
بحالي بحالك .. كنحاول نفهاام شنو واقااع
وبصفتي متمرس وخبير وأستاذجمعوي، وبحكم موهبتي الدبلوماسية والسياسية ، وكذلك الدينية في ظل التطور الراهن ، توصلت إلى نتيجة ملموسة ومحددة وعميقة
مفادها انه ليس لدي شيء أقوله
بحالي بحالك .. كنحاول نفهاام شنو واقااع
12 - B.B.B الخميس 11 يونيو 2020 - 16:15
رفع الحجر الكلي ضرورة ملحة.
وإلزام الكل بإرتداء الكمامة.
وإلزام الكل بإرتداء الكمامة.
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