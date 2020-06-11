وزارة الصحة تنفي إصدار مخطط رفع الحجر الصحي

هسبريس من الرباط

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إصدارها لأية وثيقة رسمية تحمل اسم "مخطط رفع الحجر الصحي"، والتي جرى ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ونفت الوزارة ذاتها في بلاغ تكذيبي، توصلت به هسبريس، ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم "مخطط رفع الحجر الصحي" منسوبة إلى وزارة الصحة.

وأدانت الوزارة الوصية على القطاع الصحيّ هذه التصرفات، محذرة من كل ما من شأنه أن يقوّض جهودها في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".