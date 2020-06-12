24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:12
|20:43
|22:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركات الطيران تعاود العمل وسط آفاق غامضة وتدابير مرتجلة
- التنوع البيولوجي
- توزيع الثروة وإنتاجية العمل يتصدران تحديات نموذج التنمية بالمغرب
- حامد: الإصلاح السياسي أولوية .. والأمم الجاهلة تتمسك بالمؤامرة
- الجائحة تطلق دعوة "التوحيد والإصلاح" إلى الحوار
"صرامة السلطات" ترافق رجوع المقاولات المغربية إلى الاشتغال (5.00)
المغرب يتقدّم في مؤشر السلام العالمي ويتصدر بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- هكذا يُصَرف نظام الجزائر الأزمة الداخلية في إذكاء العداء للمغرب - (149)
- حامد: الإصلاح السياسي أولوية .. والأمم الجاهلة تتمسك بالمؤامرة - (85)
- المغرب يسجل 29 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (75)
- ملف آدم والريسوني يثير مخاوف حملات الإقصاء و"رُهاب المثلية" - (73)
- العثماني يوصي مغاربة "المنطقة الأولى" بلزوم المنازل لهزم كورونا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب كثيفة بالبوغاز واللوكوس والريف الغربي مع قطرات متفرقة خلال الصباح، فيما ستبقى السحب المدارية بأقصى الجنوب مع قطرات متفرقة ومحليا عاصفية.
وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالمناطق الوسطى، فضلا عن ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة.
وسيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للمملكة.
وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي بالأطلس المتوسط والسهول المحيطية الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة عموما بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات والبوغاز، وما بين 24 و29 درجة بالشرق وبالسايس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 30 و35 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة.
وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.