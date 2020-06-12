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توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 12 يونيو 2020 - 04:36

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب كثيفة بالبوغاز واللوكوس والريف الغربي مع قطرات متفرقة خلال الصباح، فيما ستبقى السحب المدارية بأقصى الجنوب مع قطرات متفرقة ومحليا عاصفية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالمناطق الوسطى، فضلا عن ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة.

وسيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي بالأطلس المتوسط والسهول المحيطية الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات والبوغاز، وما بين 24 و29 درجة بالشرق وبالسايس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 30 و35 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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