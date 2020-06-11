سلطات إقليم خريبكة تمدّد ساعات فتح المحلات

صالح الخزاعي من خريبكة

تنزيلا للقرارات الحكومية الأخيرة حول تمديد حالة الطوارئ الصحية مع تخفيف الحجر الصحي، خاصة بالجهات والعمالات والأقاليم المصنفة ضمن منطقة التخفيف رقم 1، عقدت السلطات الإقليمية بخريبكة، أمس الأربعاء واليوم الخميس، اجتماعات مكثفة لتحديد الإجراءات الممكن اتخاذها على صعيد الإقليم.

وأوضحت مصادر الجريدة أن السلطات بإقليم خريبكة تدارست آخر مستجدات الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونظرا لحالة الاستقرار التي يعيشها الإقليم منذ أسابيع، مع تصنيف جهة بني ملال خنيفرة ضمن المنطقة رقم 1، قررت السلطات المعنية تخفيف الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ بدءًا بتمديد ساعات عمل المحلات التجارية والحرفية إلى أبعد الحدود الممكنة.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر الجريدة إلى أن المقترحات التي تقدمت بها اللجان المكلفة بتتبع ودراسة الأوضاع اليومية بالإقليم لم تر أي مانع في تمديد ساعات العمل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا، من أجل تمكين المواطنين من التبضع وقضاء أغراضهم اليومية بالأريحية المطلوبة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المرونة التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتنزيل القرارات توازيها بشكل وثيق مختلف عمليات المراقبة الدائمة والتتبع المستمر للحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية، خاصة على مستوى الالتزام بمختلف التدابير الوقائية بالمحلات التجارية والحرفية، كالنظافة والتعقيم والتباعد الجسدي وتجنب الاكتظاظ وارتداء الكمامات...

وعن أوضاع المقاهي والمطاعم والمساجد والحمّامات والتجمعات والجنائز بإقليم خريبكة، أكدت مصادر الجريدة أن "القرارات المركزية كانت واضحة في هذا الباب، ولا يمكن للسلطات الإقليمية إلا أن تعمل على احترامها وتحرص على تنزيلها بالشكل الذي أقرته السلطات الحكومية دون زيادة أو نقصان".