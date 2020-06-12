محكمة إنزكان تُطلق بوابة إلكترونية لخدمات الإدارة

رشيد بيجيكن من أكادير

أطلقت المحكمة الابتدائية بإنزكان منصة إلكترونية وسمتها باسم "البوابة الإلكترونية لخدمات الإدارة القضائية"؛ وذلك في إطار حزمة التدابير المواكبة للرفع التدريجي للحجر الصحي المرتبطة باشتغال المرفق القضائي، كما تندرج ضمن انخراطها في الإدارة الرقمية وتسهيل نيل المرتفقين للخدمات القضائية عن بُعد.

وقال محمد العسري، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة في المحكمة الابتدائية لإنزكان، في تصريح لهسبريس، إن "إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات الإدارة القضائية جاء في إطار تنزيل وأجرأة مخرجات وتوصيات اجتماع لجنة اليقظة بالمحكمة، المنعقد بحر الأسبوع الجاري، والتي أرست حزمة تدابير عمل المرفق القضائي بعد كورونا".

وأضاف المسؤول ذاته: "نظرا لدقّة هذه المرحلة وخطورتها، نسعى إلى تحقيق مقصديْن، أولهما يتعلق بالحفاظ على الصحة العامة، والمقصد الثاني يرتبط بمراعاة حقوق المرتفقين بما لا يضر بمصالحهم، فارتأى فريق العمل، مشكورا، إنجاز هذا التطبيق، من أجل تمكين المرتفقين من قضاء خدماتهم بالسرعة والنجاعة الممكنة إلكترونيا".

"ويمكن الولوج إلى التطبيق عبر الموقع الرسمي للمحكمة الابتدائية لإنزكان، والهدف منه التقليل ما أمكن من توافد المتقاضين ومساعدي القضاء عموما على مقر المحكمة، تكريسا للتوصيات الداعية إلى التباعد الاجتماعي وتفعيل رقمنة الإدارة، إذ يتيح تقديم طلبات الحصول على وثائق وتتبع الملفات، ما سيوفر عناء التنقل إلى المحكمة"، يقول محمد العسري.

وأضاف المسؤول ذاته: "توفر البوابة خدمات لفائدة المحامين ومساعدي القضاء تخص أساسا إيداع طلبات ومذكرات ووثائق وغيرها إلكترونيا، يتم الـتأشير عليها ووضعها بالملفات ذات الصلة عن طريق إرسالها إلى القاضي المعني عبر البريد الإلكتروني، والأمر نفسه بالنسبة لقضاء الأسرة، من أجل توثيق الزواج، خاصة بالنسبة للعدول؛ هذا فضلا عن الإجابة عن استفسارات المرتفقين ومآل شكاياتهم وغيرها. وهذا عنوان البوابة https://tpiinezganeservice.wixsite.com/procedure".