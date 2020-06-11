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الرئيسية | جهات | جهة مراكش تسجل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

جهة مراكش تسجل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

جهة مراكش تسجل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 11 يونيو 2020 - 21:05

سجلت جهة مراكش أسفي، اليوم الخميس، 10 إصابات جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالفيروس من 1526 إلى 1536 حالة.

وأفادت معطيات النشرة المسائية للمديرية الجهوية لوزارة بجهة مراكش، أن حالة الشفاء ظلت مستقرة بنسبة 83.7 في المائة، بما مجموعة 1285 حالة.

ويتوزع إجمالي المتعافين بالجهة على عمالة مراكش بـ970 حالة، وأقاليم الرحامنة بـ231 حالة، والحوز بـ50 حالة، وشيشاوة بـ24 حالة. كما تماثل للشفاء بإقليمي قلعة السراغنة والصويرة 4 أشخاص، مع تسجيل 5 حالات شفاء بإقليم آسفي منذ بداية الجائحة.

وأفادت أرقام المديرية أن الحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة، خلال الفترة نفسها، بلغت 12.9 في المائة، أي ما معدله 198 حالة، منها 194 بمراكش، وثلاث حالات بإقليم الحوز، وحالة واحدة بمدينة أسفي.

أما حصيلة الوفيات بالجهة، فلم تعرف تغيرا، إذ ظلت مستقرة في 53 حالة وفاة، بنسبة 3.5 في المائة، وتتوزع على عمالة مراكش بـ45 حالة، وإقليمي الحوزبـ3 حالات، والرحامنة بحالتين، وحالة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للحالات المستبعدة بالجهة، خلال الفترة عينها، من 33479 إلى 34722 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراكشي الخميس 11 يونيو 2020 - 21:23
ديرو اغلاق كامل لللأحياء المصابة وخليونا نعيشوا طبيعيين ، ما ذنبنا نحن سكان الازدهار والشرف والمسيراطة 1 2 3 والداوديات والمحاميد العزوزية ووووو ... المعانات بسبب بؤرة )شبه عائلية ( ....
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9
2 - علال الخميس 11 يونيو 2020 - 21:25
باز ليهم امساكن امعا هاد الصهض.افهاد الوقت المراكشيين راهم امخيمين في اجديدة اولا الصويرة وامبردين امعا روسهوم.اوا هاد المرة عاوتاني صوتوا اعلى العدالة والتنمية .
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-12
3 - محمود الخميس 11 يونيو 2020 - 23:22
البؤر المهنية كانت قدراً لكن المؤسف أن تسبب بائعة هوى في إصابة 194 شخص حسب ما نشر في بعض الصحف و أن تربك الحكومة في حساباتها في محاربة الجائحة و تسببت في حجر جهة بكاملها يبقى غير مقبول سواء للمومس أو للزبائن الذين نشروا الوباء لأسرهم و خصوصاً الأطفال .
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