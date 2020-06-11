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كُتّاب وآراء
شفاء آخر حالة يُخلي سبتة من فيروس "كورونا"
أكدت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمعهد الوطني للتدبير الصحي، الخميس، شفاء آخر الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19"، معلنة خلو المدينة من الفيروس التاجي لأول مرة منذ بداية الجائحة.
وأوضح المصدر ذاته أن 6 حالات إيجابية كانت تتابع البروتوكول العلاجي في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، أثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لها تعافيها، مشيرة إلى أن الثغر المحتل عرف استقرارا في وضعه الوبائي لليوم الثامن على التوالي دون تسجيل أية إصابات جديدة.
وبإعلان شفاء آخر الحالات المصابة بسبتة، يرتفع إجمالي المتعافين إلى 218 حالة، من أصل 222 إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء، من ضمنها الوفيات الأربع المسجلة سابقا.