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شفاء آخر حالة يُخلي سبتة من فيروس "كورونا"

شفاء آخر حالة يُخلي سبتة من فيروس "كورونا"
جمال سماحي من تطوان
الخميس 11 يونيو 2020 - 22:05

أكدت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمعهد الوطني للتدبير الصحي، الخميس، شفاء آخر الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19"، معلنة خلو المدينة من الفيروس التاجي لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأوضح المصدر ذاته أن 6 حالات إيجابية كانت تتابع البروتوكول العلاجي في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، أثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت لها تعافيها، مشيرة إلى أن الثغر المحتل عرف استقرارا في وضعه الوبائي لليوم الثامن على التوالي دون تسجيل أية إصابات جديدة.

وبإعلان شفاء آخر الحالات المصابة بسبتة، يرتفع إجمالي المتعافين إلى 218 حالة، من أصل 222 إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء، من ضمنها الوفيات الأربع المسجلة سابقا.

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1 - Momo الخميس 11 يونيو 2020 - 22:27
سبتة سجلت العديد من الحالات في بؤرة عائلية منذ اسبوع،و اليوم تم اعلان شفاء جميع الحالات يعني مدة الشفاء لم تعد تستغرق وقت طويل كما كان في بداية الوباء و هذا ربما له تفسيرين الاول و هو ان الوباء لم يعد قويا كما كان و ثانيا اكتساب الاطباء لخبرة و معرفة اكثر بالمرض و بطرق علاجه.اللهم يارب خلص العالم كله من هذا الوباء.
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6
2 - mahmoud الخميس 11 يونيو 2020 - 22:55
هذا جيد و يمكن أن يخفف الحجر و القيود
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3
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